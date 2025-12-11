Adjudicats els treballs de millora de l’eficiència energètica i l’embelliment de les façanes de l’edifici administratiu del Govern

Continuant amb la reforma de l’edifici administratiu del Govern per a millorar-ne l’eficiència energètica i la sostenibilitat, el Consell de Ministres ha acordat adjudicar els treballs de millora de l’optimització energètica de les façanes, embelliment de l’accés i condicionament d’espais de l’edifici. Aquests treballs donen continuïtat a la reforma iniciada al primer i tercer pis, uns espais que, en la majoria dels casos, no s’havien adequat des de feia més de quatre dècades.
L’empresa adjudicatària per e executar les obres ha estat Pidasa Serveis SL, per un import d’1.845.220,40 euros, i el termini d’execució és de vuit mesos. La previsió és poder començar els treballs a inicis de 2026.
Les obres s’impulsen per a reduir el consum energètic de l’edifici, però també per a augmentar la seguretat i reformar els espais exteriors de l’edifici i els seus accessos de la planta baixa, la planta primera i les façanes. L’objectiu amb aquestes millores és generar un espai d’accés més favorable per a les persones, la qualitat de l’aire i per la reducció de l’illa de calor. També en matèria d’embelliment, es restauraran elements identificatius de l’edifici, com les plaques commemoratives, els escuts i les lletres actuals.
Aquestes actuacions implicaran la substitució de totes les fusteries i acabaments metàl·lics, la incorporació d’aïllament en els punts intervinguts, la substitució dels acabats del tallafred, la renovació del paviment exterior, la construcció de zones enjardinades que permetran incorporar vegetació a la façana i la incorporació de nova il·luminació exterior.