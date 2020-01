Albert Llovera-Marc Torres-Ferran Marco, al volant de l’IVECO del Team de Rooy-Petronas, van completar la seva espectacular participació al Dakar 2020, primer a l’Aràbia Saudita, aconseguint la 14a posició en l’última etapa de la prova i en una excel·lent 15a plaça de la classificació general dels camions.

Esmentar que, els organitzadors, van decidir al final de la jornada del dijous (dia 16) reduir l’especial d’aquesta 12a i última etapa del raid. Els 374 km, cronometrats que s’havien de disputar, van quedar reduïts a 167 km, mentre que l’últim enllaç de la prova va ser de 262 km.

Comentàvem al final de l’etapa d’ahir que, Llovera-Torres-Marco s’havien situat en la 14a posició de la provisional. Al final no va anar així, Ales Loprais va aconseguir sortir de l’embolic en què s’havia ficat en les dunes i va poder recuperar posicions. És a dir que la tripulació de l’IVECO 517 va iniciar la 12a etapa en la 15a plaça de la general però amb opcions de superar al pilot francès Jan van de Laar.

Una vegada finalitzat aquest últim parcial, a Llovera li van faltar 5’ per a superar al pilot francès. Amb tot, la 15a posició en la general de camions és un gran resultat. D’aquesta manera ho valorava Albert en l’assistència de Qiddiyah: “Sens dubte estem molt contents amb el resultat i sobretot de com l’hem aconseguit. Quan ens van dir que retallaven el recorregut d’aquesta última etapa ja vam veure que seria complicat llimar els 9’ que ens treia el nostre rival per a la 14a posició.

De totes maneres ho hem intentat, l’hem superat, però ens hem quedat curts”.

Andrey Karginov torna a guanyar, 6 anys després

Com hem comentat en diverses ocasions durant el desenvolupament del Dakar Saudita, el domini dels Kamaz entre els camions ha estat abassegador, només el MAZ de Siarhei Viazovich, els va poder superar en una etapa (la 2a) i els va plantar cara durant la primera meitat del recorregut. A partir d’aquest instant, en aparença, va tirar la tovallola i es va dedicar assegurar la tercera plaça del podi, El tercer Kamaz (Sotnikov), Macik i Loprais podien aprofitar-se de qualsevol error que cometés.

Al final doncs, triomf de Karginov (46h33’36”), seguit de Shibalov a 42’26”, i Viazovjch a 2h04’42”. La 15a posició d’aquesta classificació per a Llovera a 12h41’06”.

Albert destaca el bon rotllo en l’habitacle de l’IVECO

El pilot d’Andorra la Vella, es mostrava cansat però molt satisfet després de la vintena dies que ha passat per l’Aràbia Saudita: “Crec que bona part de l’èxit que hem aconseguit ha estat degut al bon rotllo, no em cansaré de repetir-lo, que hi ha hagut en la cabina de l’IVECO. Amb Marc (Torres) i Ferran (Marco) hem tingut un feeling excel·lent, un fet que a vegades no és fàcil. La motivació no ha decaigut mai i això ha estat decisiu en el moment d’afrontar els obstacles en conjunt”.

Un altre aspecte important s’ha dut a terme a l’assistència, en l’arribada de cada etapa: “Per descomptat que sí. Hi ha hagut dies que he arribat molt cansat. En les etapes dures de pedra, els canells han patit molt. Els braços i mans han anat notant esforç a mesura que passaven les jornades. La presència de Jordi (Zaragoza) (osteòpata) al final de cada etapa era la salvació. He passat moltes hores en la llitera amb ell, calculo que unes 3 hores diàries. Ha estat tot un luxe tenir-lo”.

En algun moment de la competició, Llovera ens va comentar que: En Jordi fa un miracle cada dia amb el meu cos. Sens dubte, ara toca la celebració per l’èxit aconseguit però a continuació al Jordi li quedarà un últim miracle a conseqüència del Dakar, es tractarà de recuperar a l’Albert per a la temporada “normal” que, a pesar que ara mateix no té res concret, estem convençuts que no trigarà molt a decidir el seu nou repte.

