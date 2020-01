Com marca la tradició, avui dia 17 de gener, els membres de la Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d’Urgell han repartit aquest migdia més de 7.000 racions d’escudella als veïns i veïnes congregats al passeig Joan Brudieu de la nostra ciutat, que des de mig matí feien cua per a poder tastar i endur-se a casa aquesta menja típica d’hivern. Per elaborar aquesta escudella s’han fet servir més de 2.500 quilos d’aliments, entre verdures, llegums, carn de porc i de vedella que han anat bullint en cinc olles de grans dimensions al bell mig del passeig des de bon matí.

Els actes commemoratius d’aquesta festivitat de Sant Antoni han estat presidits per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i el nou president de la Confraria, Antoni Muntada, el Vicealcalde urgellenc, Francesc Viaplana, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Miquel Sala, entre d’altres representants institucionals i eclesiàstics, acompanyats pels confrares.

La diada de Sant Antoni s’ha iniciat a les 12 del migdia amb la missa solemne a la catedral de Santa Maria d’Urgell, on s’ha oficiat la tradicional benedicció i repartiment del ‘Panet de Sant Antoni’.

Tres Tombs al passeig

A la sortida d’ofici, s’ha beneit els animals davant la catedral, i tot seguit ha tingut lloc la lluïda passejada pel carrer Major de la Seu fins arribar al passeig Joan Brudieu. Allà s’han fet els tradicionals ‘Tres Tombs’, encapçalats pels tres ‘banderers’: Jordi Armengol Obiols, el nou banderer que duia el penó de la Confraria de Sant Antoni Abat, acompanyat a banda i banda pel banderer proposat i el banderer sortint, Andreu Ramos Isús i Ramon Dolcet Duran, respectivament.