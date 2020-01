El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, acompanyat de la directora dels Serveis Territorials d’Interior a Lleida, Montserrat Mesegueri del cap de l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d’Esquadra de Ponent, l’inspector Damià Larriba,ha presentat aquest migdia a Lleida el balanç de sinistralitat del 2019 al conjunt de la xarxa viària lleidatana.

Gendrau ha destacat que el 2019 “s’ha reduït lleugerament el nombre de víctimes mortals respecte el 2018, malgrat els sinistres mortals han augmentat sensiblement”. En concret, a la xarxa viària lleidatana, durant el 2019 hi ha hagut 34 persones mortes en 32 accidents de trànsit una víctima mortal menys que l’any anterior, tot i que 2 accidents mortals més que el 2018. Respecte del 2010, any de referència, continua la tendència decreixent i es registra un 17% menys de víctimes mortals i un 16% menys d’accidents mortals.

Per la seva banda, el cap de l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d’Esquadra de Ponent, l’inspector Damià Larriba, ha destacat que “al llarg d’aquests 20 anys en què Mossos tenim les competències de trànsit a Lleida, 960 persones han mort a Ponent en accidents de trànsit”. Pel que respecta a la sinistralitat de 2019, el cap de l’ART de Ponent s’ha mostrat preocupat amb el fet que hi hagi hagut sis víctimes mortals a l’A-2, “però no hi hem detectat cap punt negre en concret”, ha precisat. “El 50% de les víctimes mortals a Ponent tenen 65 anys o més i, en aquest sentit l’Edums (Educació per a la Mobilitat Segura) és una eina fonamental per treballar, entre d’altres, la conscienciació viària entre el col·lectiu de la gent gran”, ha subratllat.

Damià Larriba ha afegit, a més, que “al 2019 s’han fet 36.000 proves d’alcoholèmia de les quals l’1,6% ha donat positiu. Un 60% dels conductors que han estat aturats per un control de drogues ha donat positiu en haixix i cànnabis”. Pel que fa a la sinistralitat, Larriba ha explicat que el 30% del total d’accidents on han actuat Mossos d’Esquadra han estat produïts per irrupció d’animals a la calçada, entre els quals està creixent darrerament el cabirol, mentre que la presència de porcs senglars s’ha estabilitzat.