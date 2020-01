El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha destacat aquest divendres que, al projecte de Pressupostos de 2020, la inversió per càpita del seu Departament tant a Ponent com a l’Alt Pirineu i l’Aran està per sobre de la mitjana catalana.

Calvet ha exposat que, mentre que la mitjana és de 88 euros per càpita, a les les comarques pirinenques supera els 100 euros per habitant, mentre que a la regió de la plana de Lleida també s’apropa a aquesta xifra de 100. Amb aquestes dades, Calvet ha rebatut les acusacions de reducció d’inversió per part de l’oposició, i ha reivindicat que la conselleria de Territori “ha fet els deures” amb els pressupostos 2020 pel que fa a Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran.

Aquest dilluns Damià Calvet té previst fer al Parlament una presentació específica dels comptes previstos pel Departament de Territori. El conseller ha avançat que el percentatge d’inversió territorialitzada a la demarcació de Lleida és del 10,6%, una xifra que valora com a “elevada” si es té en compte “que no és sobre 100, ja que hi ha un 16% d’inversions que no estan territorialitzades”.