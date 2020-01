Després d’una temporada a un bon nivell i amb bons resultats en les curses en què ha competit, Joan Verdú ha decidit passar per quiròfan per operar els lligaments creuats després de viure alguns episodis de molèsties que l’han obligat a parar aquesta temporada en dues ocasions.

Es tracta d’una decisió molt meditada i consensuada amb la direcció d’esquí alpí de la FAE, així com amb els serveis mèdics encapçalats pel metge Bernat Escoda. L’operació dels lligaments creuats serà el pròxim 14 de febrer. La decisió de fer l’operació en aquest mes de febrer radica en què és el millor moment perquè així tindrà tot el temps per recuperar-se abans de començar la preparació de la pròxima temporada.

Joan Verdú, esquiador: “Vaig optar per un sistema conservador, ara farà un any. Vaig poder fer una bona preparació física i tècnica. De fet he estat esquiant a molt bon nivell aquests últims mesos, i competint a molt bon nivell. Però, malauradament, hi ha hagut alguns moments en què sentia que el genoll em feia alguna punxada o em molestava una mica en situacions extremes de força o neu molt dura. Aquestes punxades em feien estar parat una setmana. M’ha passat un parell de cops. Esquiava dos mesos sense cap molèstia, a tope, però de cop m’agafa una punxada i feia que em perdés algunes carreres importants. Per tant hem valorat que el que necessito és fer temporades senceres i no saltar-me cap carrera per culpa d’un problema físic”.

“No em penedeixo de la decisió que vaig prendre. Crec que era la correcta i així ho he lluitat i ho he intentat a tope. Malauradament no ha sortit del tot bé però ara cal pensar en el futur. El millor ara és operar-me i curar-me d’aquest problema. Ja estic mentalitzat i ho agafo amb força”.

“Tampoc no ha estat una temporada en blanc. He pogut fer tota la preparació, he fet bones carreres, n’he guanyat alguna i he fet alguns punts. No és una temporada perduda. Tot el que porto d’aquesta temporada ja ho porto per a la temporada següent, però ara cal fer un pas endavant i preparar-ho per a la temporada següent”.

Max Tissot, director d’alpí: “Joan ha decidit operar-se del creuat del seu genoll. Encara que ha treballat molt bé a nivell físic, ha tingut algunes molèsties en moments particular, no sempre, però en moments d’una mica d’inestabilitat, que té uns dolors al genoll. Va tenir dolor a finals de novembre i l’últim farà uns deu dies. Després d’aquest últim, amb reflexió, mirant com ha anat la temporada i el que faltava per fer, ha pres la decisió d’operar-se. Penso que és una bona decisió. Tot i així, s’ha de valorar l’actuació de Joan, perquè la decisió de no operar-se no era fàcil, era una aposta, l’ha jugat al cent per cent, ha entrenat com toca i encara més. Ho ha provat, malauradament no ha funcionat i ara també fer la reflexió i decidir operar-se no és fàcil perquè ja sabem les conseqüències, però penso que ha pres una bona decisió. Per part meva i per part de tota la Federació animem al Joan en aquesta operació i en tot el procés de recuperació que ve després. Ara mirem cap al futur, la temporada que ve. Per temps estem bé. Ara tocarà fer la recuperació, però pensem que a l’agost estarà a punt i podrà fer les estades habituals de Sud-Amèrica al setembre. Això està bé, i si no hi ha complicació, podrà estar al cent per cent per a la temporada 2020-2021”.

Bernat Escoda, metge de la FAE: “Va fer un procés de rehabilitació molt bo, es va esforçar molt. Ho va fer molt bé i l’inici de temporada ha assolit un bon nivell, físicament perfecte i tècnicament molt bé. L’únic, que va tindre algun episodi d’inestabilitat al genoll, que fa replantejar el plantejament inicial. Penso que la seva decisió és encertada. Penso que anirà molt bé perquè ficarà el mateix esforç per recuperar, i estic segur que tornarà al nivell top”.

“Tot el treball que ha fet fins ara amb el tractament conservador de rehabilitació molt intensa, no és un temps perdut ni una feina perduda, perquè farà que no surti de zero. Farà que tingui una bona base i segurament farà que la recuperació, la tornada al màxim nivell sigui òptima. Hi ha temps que no es poden escurçar, perquè quan operes hi ha un temps perquè cicatritzi, però tot aquest treball de musculatura, propiocepció, el treball psicològic i la preparació física, tot no és treball perdut”.

FAE