L’INEFC Pirineus col·locarà la primera pedra del nou edifici, a la Seu, dilluns vinent

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) Pirineus viurà el proper dilluns, 22 de setembre, un moment històric: la col·locació de la primera pedra del nou edifici, situat a la parcel·la municipal de l’Horta del Valira, a la Seu d’Urgell. L’acte institucional començarà a les 11.30 hores, a l’Ajuntament de la Seu, i reunirà les principals autoritats acadèmiques i institucionals del país a la capital de l’Alt Urgell.
L’acte comptarà amb la presència del conseller d’Esports, Berni Álvarez; el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy; el director de l’INEFC de Catalunya, Eduard Inglés, i la directora de l’INEFC Pirineus, Sílvia Puigarnau, entre altres.
Després de la benvinguda a les autoritats per part de l’alcalde del municipi, totes es desplaçaran al terreny on s’aixecarà l’edifici de l’INEFC Pirineus (12 hores, passeig de l’Horta del Valira, 1-3). Durant l’acte es projectarà un vídeo amb el render del futur edifici i els arquitectes responsables presentaran les característiques principals d’una construcció sostenible i integrada amb l’entorn, inspirada en el perfil de la serralada del Cadí. Les autoritats introduiran diversos elements a una càpsula del temps i, posteriorment, es procedirà a la col·locació simbòlica de la primera pedra amb la participació de totes les autoritats.
Un salt endavant
El nou edifici suposarà un punt i a part per a l’INEFC Pirineus, el tercer campus de la institució, nascut el 2021 com el primer centre universitari especialitzat en esports en el medi natural. Amb aules, laboratoris, biblioteca, sales polivalents, espais esportius i zones de treball, les noves instal·lacions permetran consolidar el centre com un referent nacional i internacional en la formació i la recerca en aquest àmbit. Es preveu que les obres finalitzin el 2026, coincidint amb l’inici del curs 2026-2027.
Amb la seva primera promoció, la de 2021-2025, de Ciències de l’Esport i l’Activitat Física (CAFE) en el medi natural, graduada el passat mes de juny amb 40 alumnes, l’INEFC Pirineus reforça el seu projecte pioner com a referent esportiu al país, gràcies a una formació multidisciplinària que integra gestió, emprenedoria, salut, rendiment i educació, sempre vinculats a les activitats de muntanya, neu i riu, la col·laboració de totes les institucions, que han validat un model educatiu innovador, sostenible, descentralitzat i profundament arrelat al Pirineu català.