L’agost es tancava amb un augment del 2,2% de la població resident a Andorra (88.406 persones)

En data 31 d’agost de 2025, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 88.406 persones, la qual cosa suposa un augment del +2,2% (+1.878 persones) respecte a l’agost de l’any 2024. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo (+388 residents, +6,5%), Andorra la Vella (+339 residents, +1,4%), Escaldes-Engordany (+306 residents, +1,9%), la Massana (+304 residents, +2,6%), Encamp (+301 residents, +2,3%) i Ordino (+149 residents, +2,7%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Sant Julià de Lòria (+91 residents, +0,9%).
Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes d’agost es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +1.102 persones (+7,7%), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb +361 persones (+0,9%), de nacionalitat espanyola amb +350 persones (+1,7%) i de nacionalitat francesa amb +192 persones (+5,0%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de -127 persones (-1,5%) respecte al mateix mes de l’any anterior.
El 73,3% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa l’11,0%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,7% restant.
Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 d’agost de 2025 (94.296 persones), hi ha un increment del +2,0% respecte a la població registrada del mateix mes de 2024 (92.478 persones).