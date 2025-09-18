Les vendes del comerç al detall a les grans superfícies va créixer un +5,9% al juliol

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del +5,9%, a preus corrents, el mes de juliol de 2025 respecte al juliol del any anterior, on la venda dels productes alimentaris creix un +14,9% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) cau un -3,7% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (descomptant l’efecte dels preus), incrementa un +3,8% al juliol de 2025 en comparació amb el període homòleg de l’any anterior, les vendes de productes alimentaris presenten un increment del +12,4% i les vendes de la resta de productes decreix un -5,6%.
L’ocupació en el mes de juliol de 2025 experimenta una caiguda del -1,6%. Un 60,5% del personal ocupat són dones i més del 89% treballen a jornada completa.