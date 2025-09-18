Les vendes del comerç al detall a les grans superfícies va créixer un +5,9% al juliol

Un carro de la compra amb aliments
Un carro de la compra amb aliments (Freepik)

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del +5,9%, a preus corrents, el mes de juliol de 2025 respecte al juliol del any anterior, on la venda dels productes alimentaris creix un +14,9% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) cau un -3,7% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (descomptant l’efecte dels preus), incrementa un +3,8% al juliol de 2025 en comparació amb el període homòleg de l’any anterior, les vendes de productes alimentaris presenten un increment del +12,4% i les vendes de la resta de productes decreix un -5,6%.

L’ocupació en el mes de juliol de 2025 experimenta una caiguda del -1,6%. Un 60,5% del personal ocupat són dones i més del 89% treballen a jornada completa.

