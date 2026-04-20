L’índex de vendes del comerç al detall va registrar, al febrer, una disminució interanual del -13,5%

By:
On:
In: Economia
El Pas de la Casa
El tancament de l’RN-20 d’accés al Pas de la Casa des de França ha tingut molt a veure en la disminució (SFGA)

Segons informa aquest dilluns el Departament d’Estadística del Govern, al febrer de 2026, l’índex de vendes del comerç al detall ha registrat una disminució interanual del -13,5%. Per grups, l’índex d’alimentació cau un -12,1%, l’agrupació “Resta de productes” disminueix un -7,3% i els carburants han tingut una variació negativa del -24,1% respecte al mes de febrer.

La davallada generalitzada d’aquest mes està relacionada amb el tancament de la carretera francesa RN-20, des del 31 de gener al 9 de març, fet que hauria afectat a l’activitat comercial.

Si s’eliminen els efectes de preus, el volum de vendes a preus constants retrocedeix un -14,3%, amb descensos en tots els grups: Productes alimentaris (-14,3%), Resta de productes (-9,6%) i Carburants (-16,7%).

Pel que fa al mercat laboral, el sector registra una disminució del -4,6% en el personal ocupat, tot i mantenir una estructura força estable, caracteritzada per una elevada presència femenina (58,8%) i una majoria de contractes a jornada completa (85,5%).

[do_widget id=category-posts-pro-64]