L’índex de vendes del comerç al detall va registrar, al febrer, una disminució interanual del -13,5%

Segons informa aquest dilluns el Departament d’Estadística del Govern, al febrer de 2026, l’índex de vendes del comerç al detall ha registrat una disminució interanual del -13,5%. Per grups, l’índex d’alimentació cau un -12,1%, l’agrupació “Resta de productes” disminueix un -7,3% i els carburants han tingut una variació negativa del -24,1% respecte al mes de febrer.
La davallada generalitzada d’aquest mes està relacionada amb el tancament de la carretera francesa RN-20, des del 31 de gener al 9 de març, fet que hauria afectat a l’activitat comercial.
Si s’eliminen els efectes de preus, el volum de vendes a preus constants retrocedeix un -14,3%, amb descensos en tots els grups: Productes alimentaris (-14,3%), Resta de productes (-9,6%) i Carburants (-16,7%).
Pel que fa al mercat laboral, el sector registra una disminució del -4,6% en el personal ocupat, tot i mantenir una estructura força estable, caracteritzada per una elevada presència femenina (58,8%) i una majoria de contractes a jornada completa (85,5%).