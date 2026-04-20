Vòlei platja: Bona actuació a la primera competició damunt la sorra dels jugadors i jugadores de la selecció andorrana

Després de dues setmanes intenses d’entrenament al Parc Central, la Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) ha arrancat les competicions oficials damunt la sorra. Aquest dissabte han marxat a la Vall d’Hebron amb la mirada posada en els Europeus U19 de Petits Països d’aquest pròxim estiu a Encamp. Tots dos equips, tant el femení com el masculí, van tenir bones sensacions. Judit Claret i Candela Bartolomé van quedar segones en una competició en format de tots contra tots.
Marc Martinho i Jan Mariño, per la seva banda, van quedar segons del seu grup, fet que els va permetre accedir a la semifinal, tot i que finalment no la van poder superar.
El seleccionador de vòlei platja, Abel Bernal, ha destacat la feina feta pels jugadors. “Hem tingut bones sensacions per ser la primera competició oficial de vòlei platja aquesta temporada. Encara queda molt treball per fer, però aquest és el camí”, ha dit