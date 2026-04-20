El COA inicia una ronda de trobades amb les federacions

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha iniciat una ronda de trobades amb totes les federacions esportives i membres de l’organisme amb la voluntat de posar en comú els seus objectius i continuar avançant de manera conjunta. Aquestes reunions tenen com a finalitat principal traslladar i recollir els objectius de cada federació, així com reforçar el treball coordinat entre totes les parts implicades.
El COA aposta per mantenir una línia de contacte directa amb els seus membres per tal d’afavorir una millor entesa i una planificació compartida. A través d’aquesta iniciativa, l’organisme també vol continuar treballant en l’evolució de l’esport andorrà posant les bases de futurs projectes que es preveuen impulsar en els pròxims mesos.