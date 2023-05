Liberals “renya” alguns mitjans pels comptes de la campanya

Membres de Liberals durant la campanya (Liberals)

Liberals assegura que la campanya electoral ha estat finançada amb els fons propis del partit sense la necessitat de cap préstec bancari, pòlissa o qualsevol tipus d’instrument financer. Des del partit es vol deixar clar que les informacions aparegudes en alguns mitjans d’informació són completament falses i per aquest motiu, exigeix una rectificació pública de la notícia per no contrastar les informacions.

La campanya de les passades eleccions generals ha tingut un cost que no arriba als 60.000 euros i ha pogut ser finançada amb els fons propis del partit. De fet, gran part de les factures ja s’han pagat i com és prescriptible i obligació per llei, el partit lliurarà l’informe pertinent al Tribunal de Comptes, el qual es farà públic.

El partit es mostra indignat per aquesta campanya de desprestigi “completament infundada” per part d’alguns mitjans de comunicació i reclama que es contrastin les informacions abans de publicar afirmacions absolutament falses.