En la diada de la patrona de la Policia, Espot realça la seguretat com «un dels grans baluards del país que s’ha de seguir preservant»

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que el Govern continuarà apostant per la formació, modernització i especialització del Cos de Policia, per a poder disposar de les eines necessàries que permetin afrontar els reptes de present i futur, com són l’evolució de les amenaces i de la delinqüència, associades a l’aparició de la intel·ligència artificial i el seu mal ús, en els actes de celebració de la patrona del Cos. En aquest sentit, Espot ha exposat que es continuarà reforçant la policia andorrana tant en recursos humans com materials, i ha destacat que aviat es comptarà amb 285 efectius, una vegada s’incorporin els 20 agents que actualment estan en període de formació.
El cap de Govern ha ressaltat que la celebració d’enguany és especial per coincidir amb el 95è aniversari del naixement del Cos de Policia, i ha recordat els seus orígens. Espot ha exposat que Andorra ha sabut construir el seu propi model de policia, adaptat a la seva realitat i als seus valors, esdevenint així una policia propera, professional i profundament arrelada al país. Així, el cap de Govern ha refermat que Andorra és un dels països més segurs del món, sent aquesta seguretat un dels grans baluards del Principat, als quals no s’està disposat a renunciar-hi, i que crea consens al país, ha afirmat Xavier Espot.
En el seu discurs, el cap de Govern també ha posat de relleu la vocació i el compromís amb el país i les persones que sustenten la tasca de la policia andorrana, i ha felicitat el Cos en nom del Govern i de tota la ciutadania per la feina que desenvolupa. En concret s’ha referit al bon treball realitzat durant la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, el passat mes d’abril; i també per la capacitat de resposta en el pla de xoc contra el contraban al Pas de la Casa.
En referència a les actuacions realitzades a la vila encampadana, Espot ha posat de relleu que és resultat d’un treball coordinat, amb determinació i perseverança, que està tenint bon resultats i que, a més a més de donar seguretat, ha de permetre protegir l’economia legal, la convivència i la reputació del país.
L’acte institucional de celebració de la patrona del Cos de Policia, Maria Auxiliadora, ha comptat també amb la participació de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i del director de la Policia, Bruno Lasne, que s’ha celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella amb l’assistència dels càrrecs de comandaments i agents del Cos, autoritats del Principat, i nombrosos convidats.
En la seva al·locució, Ester Molné, ha exposat les inversions i millores més importants que des del Govern s’han realitzat al Cos. Ha posat com a exemples, l’actualització del sistema d’identificació d’empremtes, o un programa que permet el seguiment de les transaccions fetes amb criptomonedes i suposa un pas endavant en la investigació de les noves formes de criminalitat. Molné també ha fet referència a la reforma de les dependències policials d’atenció al públic de l’edifici Administratiu de l’Obac, que han suposat una clara millora dels espais.
Pel que fa a iniciatives futures, la ministra ha avançat que durant les properes setmanes s’aprovarà el reglament de mitjans coercitius del Cos, i es modificarà el reglament d’accés i promoció per a adaptar-lo als canvis legislatius i a les noves necessitats.
Molné també ha posat en relleu la importància que els cossos policials de diferents països cooperin i treballin en xarxa per a fer front amb eficàcia a l’actual delinqüència transnacional que també actua de manera coordinada. En aquest sentit, Molné ha agraït l’assistència als actes d’avui d’una àmplia representació de cossos i agents de seguretat estrangers.
Per la seva banda, el director de la Policia, Bruno Lasne, ha destacat els esforços que la Policia dedica a la prevenció i a la conscienciació per a protegir i acompanyar els més vulnerables. Ha fet especial menció als menors exposats a continguts inadequats a les xarxes socials i que corren, per tant, més riscos. També ha fet èmfasi en la urgència en què s’han tractat i resolt algunes situacions que el darrer any han preocupat la ciutadania, com les agressions entre adolescents. Així mateix, ha destacat que la Policia andorrana ha portat a terme actuacions destacades per a resoldre casos internacionals de delinqüència.
En aquest sentit, Lasne ha posat en relleu el professionalisme dels membres del Departament i la col·laboració entre institucions, que segons Lasne són clau per a fer front al reptes actuals i futurs.
L’acte institucional al Centre de Congressos d’Andorra la Vella ha continuat amb el lliurament de prop de seixanta distincions i condecoracions a diferents membres del Departament de Policia, de cossos especials del país i de cossos policials estrangers, amb qui la col·laboració és molt estreta en tots els àmbits. S’ha homenatjat també una vintena de funcionaris que han complert 20, 30, 35 i 40 anys de servei, així com als membres del Departament que s’han jubilat, entre els quals, dos gossos policia; condecoracions, insígnies i distincions en reconeixement a una vida dedicada al servei públic
Honor als símbols d’Estat i presentació d’armes i especialitats
Els actes commemoratius de la patrona de la Policia s’han iniciat amb la missa tradicional a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella oficiada per l’arxiprest de les valls, mossèn Ramon Sàrries.
A continuació, ha tingut lloc la cerimònia d’honor als símbols de l’Estat i la presentació d’armes i especialitats que, enguany, ha tornat a la plaça del Poble, d’Andorra la Vella. El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el director de la Policia, Bruno Lasne, han passat revista als efectius policials.
En la desfilada, dirigida per l’inspector major cap de la Unitat d’Intervenció Tècnica, ha participat un destacament de policies format per membres del Grup Motoritzat de Trànsit, el Grup de Guies Canins, el Grup TEDAX-NRBQ, el Grup de Recerca i Intervenció en Muntanya, la promoció número 60 d’alumnes agents encapçalada per un responsable de la formació inicial, l’equip de mitjans aeris i, finalment, el Grup d’Intervenció (GIPA), que ha estat l’encarregat d’escortar i hissar la bandera andorrana.