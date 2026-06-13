La Seu acollirà una taula rodona sobre fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica

La Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell serà l’escenari, dijous 18 de juny, d’una taula rodona dedicada a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica/encefalomielitis miàlgica (SFC/EM). L’acte, sota el títol “Més enllà del dolor i del cansament”, tindrà lloc a les sis de la tarda. La proposta, oberta i gratuïta, té com a objectiu oferir una mirada multidisciplinària sobre aquestes patologies, abordant-ne tant els aspectes mèdics com els psicològics i socials, així com donar visibilitat a la realitat de les persones afectades.
La jornada comptarà amb la participació de Lluís Rosselló, reumatòleg i ex cap clínic del Servei de Reumatologia i de la Unitat Especialitzada en Síndromes de Sensibilització Central de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida. També hi intervindrà Mayte Serrat, doctora en Psicologia i fisioterapeuta, experta en fibromiàlgia i dolor crònic.
A més, la taula rodona inclourà les aportacions de David Cifre i Sergi Estanyol, membres del Patronat de la Fundació 12 de Maig, entitat compromesa amb la sensibilització i el suport a les persones afectades per la fibromiàlgia, l’encefalomielitis miàlgica i altres síndromes afins.
La iniciativa està organitzada per la Fundació 12 de Maig i l’Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’Altres Malalties i Síndromes Afins (ACAF), amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la Diputació de Lleida i la Plataforma Familiars FM-SFC-SQM.
L’organització recorda la importància de no utilitzar productes amb perfum durant l’acte, amb l’objectiu de garantir un entorn més accessible i confortable per a les persones amb sensibilitats químiques o altres afectacions relacionades.