Diumenge de campanya per a Demòcrates i “associats”

A tan sols set dies justos per a celebrar-se els comicis comunals -el diumenge, 17 de novembre- no val a badar ni abaixar els braços, perquè el compte enrere s’ha activat aquesta jornada dominical de campanya per a totes les forces polítiques que participaran en aquestes eleccions, ara ja, imminents. Demòcrates i les candidatures alineades amb els taronges han aprofitat el dia per a relatar el seu discurs programàtic a les diferents parròquies.

UL, DA, ACCIÓ i Independents segueix fomentant el paper dels joves i de la residència universitària

Unió Laurediana + Demòcrates + ACCIÓ + Independents aposta per una parròquia on s’escolti la veu dels joves. Ahir dissabte, a la tarda, la candidatura es va trobar amb més d’una trentena de joves lauredians i lauredianes per compartir opinions i escoltar els seus neguits i dubtes sobre diferents temes que els afecten com l’habitatge a preu assequible, el futur de la universitat i la dinamització de la parròquia.

La feina feta els darrers quatre anys ha posat al jove al centre, posant en valor i impulsant la Colla Laurediana, responsable d’organitzar les diferents activitats que es desenvolupen a la parròquia relacionades amb el jovent, i la creació de l’espai Jove, un centre destinat als infants de la parròquia a partir d’11 anys, com explica la número dos de la candidatura, Mireia Codina ‘vam començar amb un local que ens semblava que estava prou bé i que, per sort, s’ha quedat petit. És un dels objectius que volem plantejar a futur, ampliar aquest local davant la demanda que hi ha, ja que és un espai que el jove s’hi sent molt a gust i és un pol de referència per a ells’.

D’altra banda, “la residència universitària és una prioritat evident, pel fet que permetrà l’ampliació de l’oferta d’estudis a la parròquia i que els joves puguin escollir quedar-se al país per a continuar amb els seus estudis. El projecte planteja un espai de coworking per a facilitar l’emprenedoria i que els joves empresaris i empresàries puguin desenvolupar els seus negocis”.

Segons la candidatura, la instal·lació també preveu habitatges de lloguer assequible, perquè els joves que es vulguin emancipar tinguin una alternativa per a fer-ho, i espais de socialització on treballar, interactuar i projectar-se professionalment.

En relació amb els joves, una altra prioritat és la creació d’una comissió de treball conjunta, com explica Codina ‘volem continuar treballant i fer de Sant Julià de Lòria un lloc accessible i amable perquè tothom hi tingui el seu espai. La intenció és que els joves puguin compartir els seus neguits i fer-nos propostes’.

La pàgina web, amb tota la informació de la campanya i el programa electoral, AQUÍ.





Projecte de Museu Nacional, Biblioteca i Institut de Música en un mateix espai a Andorra la Vella

La candidatura de Demòcrates + SDP + Independents d’Andorra la Vella ha celebrat l’acte de campanya d’aquest diumenge a la zona de l’aparcament de Prada Casadet, des d’on es projecta la construcció del futur Museu Nacional. Tal com ha explicat el número 2 de la llista i actual cònsol menor, Miquel Canturri, és un terreny del Comú d’Andorra la Vella que es vol cedir al Govern perquè hi construeixi el futur museu, però es vol anar més enllà i ubicar-hi també la Biblioteca Comunal, per a “tenir una instal·lació més moderna i lluminosa que l’actual“. Al mateix temps, també s’hi traslladarà l’Institut de Música, dins d’un projecte que a més contempla un aparcament subterrani, “en un punt estratègic, ja que és porta d’entrada a la parròquia, a tocar del Centre Històric“, ha subratllat Canturri.

El trasllat de l’Institut de Música en aquest nou equipament permetria, a més, alliberar espais a La llacuna, que es destinaran per a les associacions culturals de la parròquia, molt actives i que “ens demanen més espai”.

El projecte, si la candidatura revalida al capdavant del Comú, també contempla una plaça pública a la coberta. A més, el número 8 de la llista Marc Latorre ha garantit que “tant l’edifici que es farà com els espais de la Llacuna, sempre partiran del nostre model d’inclusió i d’accessibilitat universal“.

Canturri també ha aprofitat l’acte d’aquest diumenge per a valorar les sensacions “ara que ens trobem a l’equador de la campanya. Els inputs són positius, els candidats estan tenint molt contacte amb el ciutadà, i és bo que ens demanin, pel que hem fet i pel que farem”.





DA + ACCIÓ + SDP + Independents embellirà i millorarà la il·luminació del passeig del Riu a Escaldes

El passeig del Riu és un punt neuràlgic molt important de la parròquia d’Escaldes-Engordany, perquè “connecta la part alta amb la baixa i és el punt on s’uneixen les dos Valires”, ha manifestat la número 5 de la llista de Demòcrates + ACCIÓ + SDP + Independents d’Escaldes-Engordany, Laura Mas. Per això, si són la llista més votada el proper 17 de desembre, tiraran endavant la reforma d’aquest passeig. “L’ampliarem, farem més zones verdes i millorarem l’enllumenat perquè s’hi pugui passejar amb comoditat i tranquil·litat”, ha manifestat Mas.

La candidata ha exposat que actualment el passeig del Riu té punts “estrets i zones molt fosques” per on costa passar-hi, especialment a la nit.





Compromís per a consolidar Encamp i el Pas de la Casa com a destinació de turisme esportiu

Els darrers quatre anys, i gràcies a un important pla d’inversions i de comunicació exterior, la parròquia d’Encamp s’ha posicionat com a destinació de turisme esportiu i de muntanya, per a esportistes professionals i per a amateurs, així com també per a famílies que busquen unes vacances actives. El candidat a cònsol menor de la llista d’Units per al Progrés d’Encamp + Demòcrates + Independents i actual conseller d’Esports, Xavier Fernàndez, s’ha compromès a seguir treballant i invertint per a consolidar aquest posicionament i, fins i tot, per a augmentar-lo.

Per a assolir aquest objectiu, es faran inversions a la zona esportiva de Prada de Moles. Per exemple, es cobriran les graderies pensant en els dies de mal temps, ha detallat Fernàndez. També s’invertirà en els centres esportius encampadans. En el cas de la instal·lació del Pas de la Casa, es reformarà el gimnàs i, en el cas del Complex esportiu d’Encamp, es reformarà la recepció. A més, com que el Llaç i l’àrea de Jovent es traslladen al nou parc de l’Ossa, s’aprofitarà aquests espais alliberats per a fer-hi reformes i oferir-hi nous espais esportius.

D’altra banda, Fernàndez ha anunciat la posada en funcionament d’una “gala bianual de l’esport encampadà“, que premiarà “equips, esportistes i projectes esportius de la parròquia“.

Així mateix, si UP + DA + Independents es manté el Comú, se seguirà apostant per la celebració d’esdeveniments esportius d’alt nivell, pel volum de persones que porten a la parròquia i la notorietat que donen, com la Spartan Race, la Travessa d’Encamp i la del Pas de la Casa.





Ordino: ACO + DA + Independents + SDP vol fomentar projectes dinamitzadors a Riberamunt

La candidatura d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + SDP + Independents continuarà donant suport a les iniciatives artístiques i culturals de la parròquia ja consolidades, com són l’Ordino Jardins d’Art, l’Art Camp, el cicle de conferències Geografies o la Nit de la Candela. A la vegada, treballaran per a fomentar “nous projectes, de la mà d’ONG i associacions del país, de manera que part dels beneficis puguin anar destinats als seus esdeveniments solidaris“, tal com ha explicat la número 4 de la llista, Mònica Armengol. Així mateix, “per a donar més vida als pobles i crear incentius per a ampliar el teixit comercial de tota la parròquia”, es potenciaran projectes culturals, mercats d’ocasió i altres activitats a Riberamunt, ha anunciat Armengol.

La llista ordinenca, si torna a encapçalar el Comú, continuarà donant suport a esdeveniments del territori com la crema del mai, el judici dels contrabandistes o l’Última Ossa d’Ordino (que precisament s’ha celebrat aquest diumenge, poc després de l’acte de campanya). Aquest darrer i des de finals del 2022, ha recordat Armengol, és patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO, cosa que ens fa estar “molt orgullosos” i demostra la bona feina feta per a donar a conèixer el seu valor històric i cultural.





DA + Independents fomentarà les activitats intergeneracionals entre joves i gent gran a Canillo

Demòcrates + Independents de Canillo ha centrat el seu acte de campanya d’aquest diumenge en les mesures proposades per als infants i joves de la parròquia. En aquest sentit, tal com ha explicat el candidat suplent Felip Gallardo, “potenciarem el Consell d’infants i treballarem amb les escoles perquè els projectes que surtin votats es puguin tirar endavant“. Gallardo ha posat exemples com el pump track, que es va aprovar el darrer Consell d’infants. Així mateix, també es potenciarà “l’intercanvi intergeneracional entre els joves i la gent gran, amb activitats que permetin donar a conèixer la riquesa de la parròquia”. “Volem que comparteixin moments, intercanviïn coneixements i coneguin la nostra història i cultura“, ha afegit.

Una altra proposta per als joves i infants serà les visites a explotacions agrícoles “perquè puguin conèixer les nostres tradicions”, ha manifestat Gallardo. El candidat de DA + Independents també ha garantit que es continuaran potenciant les festes de la parròquia, “donant suport a la Quadrilla de Canillo i les comissions de festes de la Ribera i de Soldeu“, entre d’altres. Gallardo també ha esmentat els intercanvis de joves amb Àres, ciutat agermanada amb Canillo. El candidat ha recordat que la població ha augmentat molt els darrers anys i que és important fomentar activitats, també des del Punt Jove, “perquè s’integrin a la parròquia i coneguin la seva riquesa“.