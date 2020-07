L’executiva de Demòcrates exposa l’informe del Tribunal de Comptes del 2018 als seus integrants

El Tribunal de Comptes ha fet públic l’Informe definitiu corresponent a la fiscalització dels comptes anuals i del finançament dels partits polítics de l’exercici 2018. Aquest document no incorpora cap observació ni remarca cap a la gestió financera de Demòcrates. Així se n’ha informat als membres de l’Executiva celebrada aquest dimecres al vespre.

Durant aquesta Executiva, la primera que s’ha fet en format presencial des de l’inici de la pandèmia (des de llavors es feien online setmanalment), també s’ha aprofitat per analitzar com queda la gestió pressupostària del partit després de la crisi de la Covid-19. La valoració ha estat positiva. A més, cal tenir en compte que la formació ha donat més de 20.000 euros al fons solidari per pal·liar els efectes de la Covid-19.

També s’ha parlat del contingut de la llei recentment aprovada que rebaixa els sous dels càrrecs electes i de lliure designació, així com el Full de ruta que especificarà les línies estratègiques del Govern fins al final de la legislatura, després dels efectes de la pandèmia.

Finalment, s’ha començat a treballar en la celebració del proper Congrés Ordinari del partit, que tindrà lloc a la tardor.