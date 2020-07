El nou codi de circulació obligarà a assegurar els patinets elèctrics i no preveu un carnet per punts

El nou codi de circulació no preveu el carnet per punts i obligarà els vehicles de mobilitat personal de més cilindrada a tenir una assegurança específica. Són alguns dels aspectes que el ministre d’Ordenament Territorial ha puntualitzat davant la comissió legislativa de Política Territorial. Ha exposat les línies principals que preveu la llei que modifica la vigent que data del 1999.

El ministre Jordi Torres ha comparegut al Consell per exposar la reforma del codi de circulació, que no preveu el carnet per punts.

Precisament aquesta ha estat una de les inquietuds dels consellers socialdemòcrates que han puntualitzat que Andorra és dels pocs Estats del continent europeu que encara no ha adoptat aquest sistema. Una possibilitat que es va plantejar durant la redacció de la llei, però que finalment es va descartar per l’augment en l’import de les sancions i preveient que la reincidència pot comportar la retirada del carnet, ha dit Jordi Torres.

Durant la compareixença el ministre ha explicat les línies principals del text, que a banda d’actualitzar el règim de sancions i especificar normes per a conductors i ciclistes, també regula els nous vehicles anomenats de mobilitat personal, com ara els patinets elèctrics. Uns ginys que seran regits per la mateixa normativa que la resta de conductors amb senyalització específica quan circulin per vies interurbanes amb límit de velocitat i que hauran de tenir assegurança “per desplaçaments de llarga distància o interparroquials”. Tot plegat a través d’un reglament.

Quant a les sancions, ha puntualitzat que l’ús del mòbil mentre es condueix serà sancionat a la banda baixa de les sancions greus, que situa entre 100 i 200 euros.

D’altra banda els consellers socialdemòcrates han insistit en la necessitat de tenir un pla de seguretat viària que el ministre ha assegurat que té marcat com a prioritat per reduir al màxim la sinistralitat a la xarxa viària.