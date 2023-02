L’esquiador, Joan Verdú, davant dels Campionats del Món: “Anem a lluitar el paral·lel”

L’esquiador andorrà, Joan Verdú en una imatge d’arxiu (Agence Zoom)

Aquest dimarts per la tarda és dia de cursa per a Joan Verdú, que debutarà als Campionats del Món de Courchevel-Méribel en la disciplina de paral·lel. “És un bon objectiu, anem a per ell, el feeling és bo, les condicions d’entrenament també bones, així que anem a lluitar-ho”, ha manifestat l’esquiador andorrà.

Verdú ha tancat avui dilluns la segona jornada d’entrenament de paral·lel a la pista Emile Allais de Courchevel, just al costat on demà es jugarà la classificació per a la cursa del dimecres. La de demà dimarts serà una cita en què només passaran els 16 millors esquiadors. “Bon feeling avui entrenant, no he tingut molts dies per a entrenar aquesta disciplina nova per a mi, que no he competit mai”, ha dit Verdú, que es mostra confiat en què pot fer un bon paper.

De moment, l’andorrà té bones sensacions i l’objectiu és lluitar aquesta cursa: “Els dos dies que hem tingut han sigut molt bons, amb molta qualitat, i de seguida m’he trobat còmode amb la disciplina”. La confiança és un aspecte fonamental i, aquesta, la té: “Estem confiats, motivats per demà, que és la classificació, on passen els 16 primers a la final”.