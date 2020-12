L’esport es reivindica com a sector amb potencial econòmic i via per a diversificar el teixit productiu

L’esport s’ha consolidat com un sector de rellevància econòmica innegable i, malgrat els moments difícils derivats de la irrupció de la pandèmia del SARS-CoV-2, seguirà sent una via per diversificar el teixit productiu i el model de creixement del país. Aquesta és la conclusió conjunta a què han arribat els tres participants a la sessió dedicada als esports de El futur a debat, el cicle de taules rodones que organitza la Confederació Empresarial Andorrana.

Gerard Riart, director de VSL Sports, Albert Miralles, soci i CEO de MVM Sports Groupe, i Gorka Aixàs, president del Bàsquet Club Morabanc Andorra han analitzat l’evolució clarament ascendent del món de l’esport al país en tots els seus àmbits al llarg dels últims anys. Els tres representants de les empreses esportives han destacat l’encert que ha representat posicionar la Marca Andorra com a marca esportiva i com això ha fet créixer el sector en tots els seus àmbits: Les competicions internacionals, l’organització d’esdeveniments esportius amateurs i de caire social, i la residència d’esportistes d’alt nivell. “Andorra té una molt bona oferta, perquè combina infraestructura turística, comerç, natura, termalisme i ara també esport”, va explicar Riart, que acumula més de sis anys d’experiència en l’organització d’esdeveniments esportius com l’Skimo o la Volta als Ports.

Aquests mateixos elements, segons Miralles, que des de fa tres anys es dedica a portar esportistes d’elit al país, són els que fan que Andorra sigui atractiva per als professionals de l’esport: “Aquí hi troben seguretat, qualitat de vida, bones condicions fiscals i econòmiques i possibilitat de practicar l’esport”. El CEO de MVM va posar l’èmfasi en la transformació que la imatge d’Andorra ha viscut gràcies a l’esport: “És bo que Andorra hagi passat de ser coneguda com el país del tabac a ser coneguda com el país de l’esport”, ha afirmat.

Quant a les assignatures pendents, els empresaris esportius han assenyalat la necessitat de millores puntuals en la fiscalitat, especialment per afavorir el mecenatge, i disposar d’un aeroport de proximitat; però “la gran millora pendent”, segons Aixàs, seria “un règim de la seguretat social adaptat a les necessitats dels esportistes professionals; és a dir, permetre’ls no cotitzar a la branca de jubilació o posar un topall a les cotitzacions com en d’altres països“.

Els tres participants també han reivindicat l’impacte positiu directe de l’esport en l’economia: “Cada participant que ve a una prova representa de mitjana tres visitants al país, que també van als hotels, a les botigues o als centres termals”, ha explicat Riart. Miralles, per la seva banda, ha posat en valor el retorn que té per al conjunt de l’economia l’establiment al país d’esportistes professionals amb rendes elevades i les seves famílies.