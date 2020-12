L’Escena Nacional d’Andorra estrena la creació artística CREDERE

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) ha proposat als artistes escènics del país una fórmula que permeti l’elaboració i creació de projectes de petit format per estrenar aquest any 2020. L’objectiu des de l’ENA es crear xarxes i col·laboracions entre diferents artistes teatrals i tractar des de les arts escèniques la situació actual a partir de la premissa: “Individu i/o comunitat”. On entrin en joc canvis de paradigma personals o col·lectius utòpics, distòpics o realistes.

CREDERE és un solo multidisciplinari que combina la dansa i el moviment el text i la música per realitzar-se en un espai escènic no convencional. L’equip format pel jove artista andorrà Xavi Pérez, l’Oriol Vilella en la composició musical i la Dasha Lavrinenko que porta la producció executiva treballen en la peça des del mes de setembre. Han estat en residència artística a l’Escola Líquid Dansa on han tingut l’oportunitat de poder fer un treball de recerca, proves i assajos de la composició per crear la dramatúrgia, assessorats pel director artístic de l’Escena Nacional Alfons Casal.

L’objectiu de CREDERE és despertar la necessitat urgent de reflexió personal i global, exposant al públic la situació d’alarma en la que es troba l’existència de l’ésser humà en relació al medi que l’envolta, els recursos que explota i la resta d’éssers que pateixen les seves accions. CREDERE busca encendre l’espurna de l’autocrítica de cada espectador, tenint com a missió deixar interrogants en la seva consciència.

La convivència de varies disciplines fa que CREDERE sigui una experiència emocional i plena d’eines de comunicació que fa que el públic es qüestioni aspectes de la seva forma de vida i la dels éssers que l’envolten, creant, sens dubte, un impacte emocional i moral.

L’estrena tindrà lloc a la Sala de La Closeta de la Massana el dia 10 de desembre a les 21:30. Es faran altres funcions el dia 11 de desembre a les 21:30, i el dia 12 de desembre a les 17 h i a les 20 h.

Davant de la situació d’emergència sanitària l’aforament de la sala de La Closeta és limitat. Les entrades es posen a la venda a partir dimarts 1 de desembre de 2020 per codetiquets.com i a l’Oficina de Turisme de La Massana. El preu de l’entrada és de 10€.