L’espiritualitat del Camí Ignasià

El Camí Ignasià és un recorregut que rememora el trajecte que Sant Ignasi de Loiola va fer l’any 1522 des de Loiola (Euskadi) fins a Manresa. El sant, que va ser militar de professió en el passat, va caure ferit en la batalla de la defensa del castell de Pamplona. Així doncs, mentre s’estava recuperant a Loiola, on va ser enviat, va decidir canviar de vida i iniciar un pelegrinatge cap a Jerusalem. En el seu camí, passant per Montserrat i arribant fins a Manresa, va deixar els seus vestits i la seva espasa als peus de la Mare de Déu.

Seguir el camí que va realitzar Sant Ignasi és una oportunitat per desconnectar de la vida quotidiana, un dels reptes principals de qui fa aquest camí espiritual. Camins de conte, paisatges evocadors o construccions amb encant són alguns dels indrets espectaculars que ofereixen les últimes etapes de Barcelona del Camí Ignasià:

D’Igualada a Montserrat

Recorregut: 27km. Desnivell acumulat 2.249m. Temps estimat: 6-7h.

Començant a la basílica de Santa Maria, al centre d’Igualada, la ruta continua pels carrers de la ciutat arribant fins a l’ermita romànica de Sant Jaume Sesoliveres. Seguint per l’antiga carretera N-II fins a Castellolí, s’arriba fins a Sant Pau de la Guàrdia finalitzant la ruta a can Maçana. Ja dins del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, l’etapa conclou a dalt del coll, amb unes vistes espectaculars d’Igualada que s’observen des del massís de Montserrat.

De Montserrat a Manresa

Recorregut: 23km. Desnivell acumulat: 1.965m. Temps estimat: 5-6h.

El punt de partida d’aquesta última etapa és el camí dels Degotalls i arriba fins a l’ermita de Santa Cecília per continuar direcció a l’ermita de Sant Cristòfol al municipi de Castellbell i el Vilar. El poble de Castellgalí és la següent parada del recorregut i segueix per un antic camí medieval del segle X fins al castell d’Oller del Mas i la torre de Santa Caterina. Havent arribat ja a la ciutat de Manresa, l’ermita de la Mare de Déu de la Guia, el Pont Vell i la basílica de Santa Maria de Manresa són alguns dels indrets d’obligada visita, sense oblidar la Cova de Sant Ignasi. En aquest últim lloc Sant Ignasi va viure des de finals de març de 1522 fins al febrer de 1523, període en el qual va començar una vida de pobresa, oració i penitència. És aquí quan el sant s’inicia en l’escriptura d’Exercicis Espirituals, el famós llibre que explica la seva experiència espiritual.

Després d’aquest període a Manresa, Sant Ignasi es va embarcar a Barcelona direcció Roma. Després, va prendre un altre vaixell cap a Venècia amb rumb a Xipre i d’allà es va traslladar a Jaffa per dirigir-se a Jerusalem.