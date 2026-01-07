Les subvencions Andorra Business 2025 beneficien 34 empreses del país, el 80% amb una facturació inferior als 600.000 euros

La vuitena edició del programa de subvencions Andorra Business 2025 ha concedit un total de 160.786,14 euros a 34 empreses del país després de completar la segona convocatòria. Amb una dotació inicial prevista de 140.000 euros, el programa s’ha vist reforçat amb una ampliació pressupostària de 20.786,14 euros addicionals en aquesta segona convocatòria, fet que ha permès incrementar l’impacte de les subvencions i donar resposta a un major nombre de projectes empresarials amb un alt potencial de creixement i impacte.
En el conjunt de les dues convocatòries s’han presentat 59 sol·licituds, de les quals 34 han estat favorables, destinant-se els imports concedits a la contractació de serveis vinculats principalment a la internacionalització, l’optimització empresarial, la sostenibilitat i la igualtat empresarial.
Prop del 80 % de les societats beneficiàries de les subvencions corresponents a l’any 2025 són petites i mitjanes empreses del país, amb una clara priorització d’aquelles que presenten una facturació anual inferior als 600.000 euros, d’acord amb els criteris establerts a les bases reguladores del programa.
Distribució de les subvencions per facturació:
- Nova creació: 3 empreses (8,82%) – 11.238,68 €
- De 0 € a 50.000 €: 4 empreses (11,76%) – 17.200,00 €
- De 50.001 € a 100.000 €: 3 empreses (8,82%) – 13.365,90 €
- De 100.001 € a 150.000 €: 1 empresa (2,94%) – 4.800,00 €
- De 150.001 € a 350.000 €: 10 empreses (29,41%) – 44.839,96 €
- De 375.001 € a 600.000 €: 5 empresa (14,71%) – 28.661,60 €
- De 600.001 € a 1.300.000 €: 3 empreses (8,82%) – 18.000,00 €
- De 1.300.001 € a 1.500.000 €: 2 empresa (5,88%) – 7.584,00 €
- De 1.500.001 € a 3.000.000 €: 3 empreses (8,82%) – 15.096,00 €
Els sectors amb més presència entre els negocis subvencionats han estat els serveis empresarials, la informàtica i les noves tecnologies (IT), l’esport, el comerç i la Salut i el Benestar.
Els serveis més sol·licitats han estat, entre d’altres, la contractació d’espais a fires internacionals, l’assessorament per a l’obtenció de certificacions voluntàries, plans de promoció i comercialització internacional, estudis especialitzats sobre noves línies de negoci, desenvolupament de l’MVP, així com estudis de la petjada de carboni o la consultoria especialitzada.
Des de la posada en marxa del programa de subvencions d’Andorra Business l’any 2018, l’entitat ha concedit més d’un milió d’euros en ajuts, beneficiant més de 300 empreses del país.