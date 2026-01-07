Escaldes dona un primer premi de la loteria de Reis espanyola

Escaldes-Engordany ha estat una de les premiades en aquest sorteig de loteria de Reis espanyola amb un petit pessic de la grossa. Segons ha confirmat la responsable de l’administració a Ràdio Nacional d’Andorra es tracta d’una butlleta feta amb terminal. És a dir, un número que no estava preparat per endavant sinó que ha estat demanat expressament per part d’aquest client.
“Com a mínim tenim confirmat un dècim que està fet per terminal, l’única cosa que ens queda el dubte és si hi ha més. És la primera vegada que donem un primer premi de Reis i no serà l’última”, manifestava Mireia Martí, responsable de l’administració Cal Tavi.
En total són 200.000 euros gràcies al 06703 que fan d’aquest beneficiari, desconegut de moment, el gran guanyador del dia de Reis. Es tracta d’un premi força repartit, ja que també ha estat venut a Pontevedra, Barcelona, Granada, Màlaga, Navarra, Salamanca, Madrid i València.