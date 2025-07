Les oportunitats i els riscos de la societat digital s’abordaran en la 41a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra

Cartell de la 41a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra (SFGA)

Les noves tecnologies han anat transformant el món a escala global en tots els àmbits: social, econòmic i geopolític. Davant dels reptes de l’era digital, la 41a edició Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra tractarà aquesta qüestió. Amb el títol “La societat digital global, oportunitats i riscos“, es proposa reflexionar des d’una perspectiva pluridisciplinària sobre els riscos i les oportunitats de la digitalització. Aquesta temàtica coincideix amb la declaració, per part del Consell d’Europa, d’aquest 2025, com a Any europeu de l’educació per a la ciutadania digital. Les conferències tindran lloc els dies 15, 16, 22 i 23 de setembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

El dilluns 15 de setembre es donarà el tret de sortida amb la conferència Democràcia i participació ciutadana en la societat digital, impartida pel jurista, politòleg i professor titular de filosofia del dret i política de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Lluís Martí. L’expert explicarà com les noves tecnologies transformen les societats d’una manera profunda i com afecten el comportament i els canals de participació de la ciutadania.

L’endemà, el dimarts 16 de setembre, la periodista especialitzada en la Unió Europea, la desinformació i la política global, Carme Colomina, analitzarà com la ràpida difusió d’informació a través de les xarxes socials i la irrupció de la intel·ligència artificial generativa faciliten la creació i la propagació d’informació falsa, malgrat els esforços de la Unió Europea per a aconseguir edificar una resposta normativa. Colomina també serà la moderadora de les ponències.

La conferència del dia 22 de setembre posarà l’atenció en la intel·ligència artificial. L’enginyera informàtica i filòsofa, professora d’intel·ligència artificial a la Universitat de la Sorbona, Laurence Devillers, presentarà els desafiaments i les amenaces que comporta la intel·ligència artificial, i la manera en què redefineix les fronteres de la realitat i determina el món de demà en la ponència titulada Desmitificació de les intel·ligències artificials i reptes ètics.

Clourà la Universitat, el 23 de setembre, una conferència sobre l’impacte de la digitalització en la salut, concretament, com la tecnologia digital està transformant el sector sanitari, millorant la qualitat assistencial i democratitzant l’accés a la salut, i com això requereix un canvi cultural i una mentalitat oberta per a integrar l’evidència científica amb les necessitats reals. La ponència l’oferirà la metgessa i directora del centre de recerca en salut digital (eHealth Center) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Marta Aymerich.