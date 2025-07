El Museu Carmen Thyssen organitza un taller de paisatge marí

Cartell anunciant el taller de paisatges marins (MCTA)

Aquest pròxim dissabte, 12 de juliol, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) organitza una activitat per a passar una estona divertida i, alhora, creativa. L’equipament cultural oferirà un taller on cada persona que hi prengui part podrà crear i decorar el seu propi paisatge marí, inspirant-se en l’obra ‘Platja‘, de Modest Urgell i en els elements que es poden trobar a la costa, al mar i la platja.

Per a fer el taller s’haurà de deixar volar la imaginació tot utilitzant materials naturals com sorra, petxines, pedretes… per tal de construir paisatge d’ensomni a sobre d’una làmina de paper. Aquesta, és una activitat familiar ideal per a totes les edats, per a connectar amb la natura i donar forma al racó marí de cadascú. Per a participar-hi cal fer reserva prèvia.





Dades d’interès