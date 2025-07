S’aprova el Projecte de llei qualificada de modificació de diverses normes en l’àmbit penitenciari i penal

Agents del Cos Penitenciari (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei qualificada de modificació de diverses normes en l’àmbit penitenciari i penal. El conjunt de mesures ja les va presentar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, la setmana passada davant de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General.

El paquet de mesures té com a objectiu millorar l’organització interna del Centre Penitenciari i la política de reinserció dels interns. Així, el canvi normatiu també permet l’adaptació de la legislació vigent a les exigències del sistema penitenciari, així com les recomanacions dels organismes internacionals i als estàndards que imposa el principi de seguretat jurídica. Un cop aprovat el Projecte de llei pel Govern, ara aquest s’entrarà a tràmit parlamentari per a la seva futura aprovació per part de la cambra parlamentària, si s’escau.

D’aquesta manera, tal com ja va destacar la setmana passada la ministra, el Govern planteja reduir els terminis màxims de presó provisional des dels 16 mesos actuals fins als 12. En aquesta mateixa línia, també es proposa millorar el règim de reducció de pena fins a un màxim de 3 dies per mes de condemna complerta –ara la reducció pot ser de màxim 2,5 dies–, una reducció de la pena que anirà vinculada al compliment dels programes de rehabilitació i tallers que els experts proposin. Per altra banda, l’Executiu també planteja millorar l’accés al règim de semillibertat a partir de la meitat de la condemna per a aquells casos que no siguin considerats molt greus.

Pel que fa al funcionament intern del Centre Penitenciari, el Govern proposar flexibilitzar la separació entre els interns de diferents mòduls per motius terapèutics, de seguretat o altres. Finalment, es proposa la modificació puntual del Codi Penal perquè aquells delictes vinculats amb el furt, la conducció sota els efectes de substàncies tòxiques i el rebuig a sotmetre’s a les proves de control puguin tenir una pena de presó, però no d’arrest nocturn. Els interns es podran acollir al règim de semillibertat si és per a treballar o realitzar treballs en benefici de la comunitat.

Aquestes mesures legislatives se sumen a diverses iniciatives que el Ministeri també ha impulsat per a fer més atractiu el lloc de treball d’agent penitenciari, l’obertura de cinc places, tres de les quals són de nova creació, i també la introducció de diversos canvis per a millorar la qualitat de vida dels interns com és l’allargament fins a 7 hores al dia per a fer activitats fora de la cel·la.