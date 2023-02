Les GSeries 2023 comencen la fase decisiva amb De Ridder com a favorit en la GSeries E

El pilot de l’ACA, Raul Ferré, al volant del seu cotxe (Circuit Andorra / FotoEsport)

Dissabte que ve (dia 4) es disputarà el tercer i penúltim meeting de les GSeries 2023. Guillaume de Ridder (GSeries E), José Roger (SBS), David Bouhet (2RM) i Marc Font (IG) comencen aquest G3 com a líders del certamen, en un traçat desconegut per a molts dels participants i una climatologia que, segons les previsions, no serà tan dura com la que van suportar els presents en les instal·lacions del Port d’Envalira, durant la disputa de la G2.

En aquesta ocasió la corba referent del traçat andorrà (la parabòlica), només es disputarà fins a la meitat

Els pilots que són “molt fans” de la corba del traçat andorrà coneguda com “la parabòlica”, en aquesta ocasió hauran de canviar el xip parcialment. Per a la G3, els organitzadors han decidit que, el traçat en el qual es disputarà el meeting només tingui la meitat de l’esmentada corba. Just en aquest punt central d’aquesta, es marcarà un angle de 90 graus per a entrar a la zona tècnica del circuit del Port d’Envalira.

Tenint en compte que arribaran a meitat de “la parabòlica” a gran velocitat després de passar per la recta de meta, el repte per als participants serà trobar el millor canvi de ritme per a negociar la corba de 90 graus i seguir amb normalitat amb la resta del traçat.





GSeries E. Fins a aquest moment, De Ridder ho ha guanyat tot

Després de disputar-se els dos primers meetings de les GSeries 2023, Guillaume de Ridder és l’únic, en totes les categories, que ha aconseguit acumular la màxima puntuació que estava en joc. Per a confirmar les seves opcions al títol final, el campió FIA RX2e Rallycross Championship 2021, haurà de controlar les escomeses del seu compatriota i successor com a campió en l’esmentat certamen, Viktor Vranckx.

El tercer en discòrdia en la provisional de la categoria, és el pilot de l’Automòbil Club d’Andorra, Raul Ferré, que en la G2 no va tenir el seu millor dia i va cedir uns punts que poden resultar decisius al final de temporada. Per a Raul recuperar el ritme de la G1 serà sens dubte l’objectiu.





Clio ICE Trophy. Bouhet i Lamerzin al volant del Clio #14, únics vencedors en el 2RM

Els pilots francesos continuen dominant la categoria Clio ICE Trophy. Entre els Clio caldrà veure si Enzo Lucotte, que marca el millor crono en la mànega qualificativa, aconsegueix superar la seva mala sort, o falta de costum, en córrer en grup i pot acabar amb normalitat la final que disputi. No hi ha dubte que, si que ho assoleix, és un clar favorit a desbancar a Bouhet i Lamerzin del calaix més alt del podi.

Un altre pilot francès, Dylan Dufas, sembla l’únic que, gràcies a la seva regularitat, està en condicions de plantar cara als seus compatriotes i alçar-se amb un triomf parcial en el Circuit Andorra.





Side by Side (SBS). Els pilots del Yamaha #25 i Maxime Emery, rivals d’entitat per a José Roger

Quines sorpreses oferiran els buggies en aquesta G3? De moment es pot afirmar que a pesar que José Roger es manté ferm en el lideratge, ha perdut la seva condició d’imbatible. Maxime Emery protagonitzant una actuació molt regular, es va alçar amb el triomf després de la penalització que va patir en pilot del Yamaha #25, Franck Parolin, per avançar-se en la sortida d’una final que va dominar amb claredat.

També caldrà comprovar si el podi de Joan Lascorz, expilot del Campionat del Món de Superbikes que competeix al volant el Canam-Motocard, té continuïtat en un traçat de semblants característiques (més tècnic), al de l’anterior meeting.





ICE Gladiators (Motos): Marc Font voldrà confirmar la seva condició de líder

El pilot de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), Marc Font, acumula tres triomfs sobre quatre possibles, se situa en una excel·lent posició per a aconseguir el seu primer triomf absolut en el campionat de pilotatge sobre gel reservat als pilots de motos. Font va tenir com a principals rivals; al petit dels germans España en la G1, i a Tito Rabat en la G2. Amb l’excampió mundial de Moto2 van protagonitzar un espectacular duel amb unes condicions climatològiques molt exigents, sobretot, per a competir amb moto.





Sense variació en el programa horari

A les 16.00 hores es donarà l’ordre de sortida als inscrits en la categoria de les dues rodes (ICE Gladiators) que, una vegada més, intercalaran les seves mànegues amb els pilots dels Clio Rally5 (Clio ICE Trophy). Les finals també repetiran l’hora d’inici (les 18.00 hores).

A les 20.00 hores començaran a competir els SBS i GSeries E. Les finals d’aquestes categories tenen el seu inici previst aproximadament tres hores més tard (23.00 hores).





Classificacions provisionals de les GSeries 2023, a mig campionat