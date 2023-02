La primera Ossa Patrimoni de la Humanitat, nits temàtiques i Pep Plaza, al Carnaval d’Encamp

Ramon Pujol amb el “taló” de 400 euros per guanyar el concurs del cartell de carnaval (Comú d’Encamp)

“El primer Carnaval on el ball de l’Ossa serà ja oficialment Patrimoni Immaterial de la Humanitat”. Així s’han manifestat, avui dimecres, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i els representants de la Comissió de Festes, Nelson Damas i Joel Afonso, durant la presentació de la programació de l’edició d’enguany del Carnaval d’Encamp, que presenta com a principal novetat: les tres nits temàtiques amb ambientació a la Sala de Festes i la participació de l’humorista Pep Plaza, en l’operació del rei carnestoltes, la nit de dilluns.

La Comissió de Festes ha presentat tota la programació del Carnaval, que tindrà lloc del 18 al 22 de febrer, destacant “una programació molt variada per a que tothom hi pugui participar” tant per als actes de dia, com per als més festius de nit. També s’ha posat en relleu, la selecció de discjòqueis i grups musicals que s’ha fet per l’edició d’enguany: amb La Banda del Coche Rojo, Dalton bang, La Banda Neón i els discjòqueis Ernest Codina, Josep Ma Castells, Dj Mon, Sergi Domene, i Dj Moncho, entre d’altres.





Nits temàtiques i concurs de disfresses d’adults

Les nits de dissabte, diumenge i dilluns seran tres nits temàtiques, on la sala de Festes quedarà totalment ambientada en tres propostes: la selva, la festa portarà el nom de “Welcome to the Jungle”, diumenge on la música dels anys 80s i 90s, però també 2000 i en endavant fins arribar a avui, la qual, serà la protagonista en un ambient de discoteca amb el títol “Love history” i dilluns, es tancaran les nits temàtiques amb una immersió al fons del mar, amb la festa titulada “Fluor the Sea”.

Un altra de les novetats d’enguany serà que el concurs de disfresses d’adults anirà lligat a les nits temàtiques. Amb tres primers premis, un per a dissabte, un per a diumenge i un per a dilluns, de 250 euros cadascun, que premiarà la millor disfressa temàtica d’acord amb la proposta que correspongui a cada nit: la selva, la disco o el mar. Tot i que tothom es pot disfressar del que vulgui, entraran al concurs només les disfresses amb la temàtica del dia. Per al concurs de disfresses d’adults no cal realitzar inscripció prèvia. Nelson Damas ha explicat que “si algú no sabia encara de què disfressar-se amb les nits temàtiques li proposem alguna idea i fins tot la possibilitat de guanyar un premi”





Concurs de carrosses i comparses amb increment dels premis en metàl·lic

El concurs de carrosses i comparses, que tindrà lloc dissabte a les 15 h de la tarda, incrementa els premis, pujant a 900 euros, el primer premi; 750, el segon; i 500, el tercer, per als premis a les carrosses. I per a les comparses 800 euros, 650 i 450. Cal fer inscripció prèvia a cdfencamp@gmail.com.

I finalment, el concurs de disfresses infantil serà diumenge a la tarda, i la inscripció es realitza directament al Complex Esportiu abans de començar. Els premis per al concurs de disfresses infantil són tres experiències familiars en establiments de la parròquia.





Ramon Pujol guanyador del concurs del cartell de Carnaval amb l’Ossa com a protagonista

La cònsol major i els membres de la comissió han fet entrega del premi, valorat en 400 euros, al guanyador del I concurs de cartells de Carnaval, el jove andorrà Ramon Pujol, llicenciat en disseny per l’escola d’art i disseny Llotja de Barcelona i amant del dibuix i la il·lustració.

Pujol, que ha volgut agrair el premi, ha explicat que va presentar un cartell fet amb il·lustració digital “on l’Ossa havia de ser la protagonista en un cartell que volia representar els elements propis de la festa” i ha afegit “tenint en compte l’ambient festiu vist des d’un escenari”. Al concurs s’han presentat deu propostes i el jurat, format per membres del comú d’Encamp, de la Comissió de Festes i d’una experta en disseny i comunicació externa, en aquest cas, Verònica Solsona, va escollir la proposta guanyadora per unanimitat. Els cartells participants seran exposats a l’entrada del Complex Esportiu durant la setmana de Carnaval en horari d’obertura del Complex.