El cap de setmana (7 i 8 de març) es decidiran els diferents títols de lesGSeries 2020. Serà la quarta cita real de competició d’un calendari que, aquesta temporada, ha estat marcat per una climatologia molt adversa.

Venim parlant des de l’inici que l’emoció en una de les característiques principals del certamen que es disputa sobre la pista gelada del Circuit Andorra. Doncs bé, després de les tres primeres proves del calendari, és cert que hi ha alguna categoria (2RM i SBS) que el títol està pràcticament decidit però, en realitat, encara queda molt en joc. Xevi Pons, per exemple, ha vençut els tres meetings de la GS, però el seu company d’equip Miquel Socias, amb el qual comparteix mecànica, encara pot sorprendre’l.

Cal esmentar que, en la puntuació total de cada pilot, es descomptarà el pitjor resultat en el moment d’establir la classificació final de cadascuna de les categories disputades.

Traçat en sentit habitual y amb la parabòlica sencera

Per a la disputa de l’última cita del certamen de pilotatge sobre gel andorrà, la sortida dels vehicles tornarà a ser en lleugera pujada en direcció a una de les corbes carismàtiques del traçat, la parabòlica. És a dir, els participants disputaran l’últim meeting en el sentit habitual (al revés de les agulles del rellotge), i en el seu traçat més conegut. La parabòlica s’haurà de superar, una altra vegada, íntegrament.

Horaris de tarda/nit el dissabte. El diumenge tocarà matinar

Inicialment es manté l’horari standard per a la disputa d’aquesta G4. Així doncs, les categories GS, GIAND i 2RM, iniciaran les verificacions a les 16.30 hores del dissabte (dia 7), mentre que la finalització del meeting està prevista sobre la mitja nit del mateix dissabte.

Els equips de les categories SBS i CC, hauran de matinar una vegada més aquest diumenge (dia 8). A les 7.30 hores començarà l’activitat administrativa, mentre que la cerimònia de lliurament de trofeus als vencedors, està prevista al voltant de les 13.00 hores.

Albert Llovera tornarà a la graella dels GIAND. Espera tenir millor sort

No s’esperen sorpreses en la llista d’inscrits de les respectives categories. Carles Porté (2RM) i Cyril Ferrei (SBS) tenen el títol decidit a favor seu, mentre que en les altres categories tot continua obert.

Entre els pilots que no tenen opció al triomf final però que competiran en el Circuit Andorra, cal esmentar a Albert Llovera que, després de poder completar escassament 2 voltes en condicions normals en la G3, vol repetir presència entre els GIAND per a posar sobre la pista el seu pilotatge agressiu tan peculiar.

Com queda dit, la cita per als equips és a les 16h30 del dissabte (dia 7) en el welcome del Circuit Andorra per a fer el tràmit de les verificacions administratives per a iniciar la competició a les 17 hores. No obstant això, la climatologia tindrà l’última paraula.