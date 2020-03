La Universitat d’Andorra ha estrenat aquesta setmana un nou web que suposa un pas endavant en el seu disseny i usabilitat, i una millora en l’accessibilitat a la informació de la institució. El creixement que ha experimentat la Universitat en els darrers anys ha suposat que s’hagi de gestionar un volum més important d’informació que, amb aquest nou portal, es presenta de manera més detallada, més ordenada i més fàcil de trobar. Així, el nou canal de difusió de l’UdA presenta una estètica molt més visual, i una estructura més adaptada a les necessitats del públic potencial i als nous hàbits de navegació per la xarxa.

El nou lloc web, al qual es continua accedint des de www.uda.ad, incorpora informació més exhaustiva per donar a conèixer millor la institució, la seva oferta d’estudis reglats i de formació continuada, els seus recursos i serveis destinats a la comunitat universitària i la seva activitat en l’àmbit de la recerca. A més, s’ha creat una nova secció que recull tota la informació d’interès per als futurs estudiants i s’han afegit nous continguts per explicar les iniciatives que porta a terme la institució per contribuir a la millora de la societat. També s’ha renovat la versió en anglès del web, totalment orientada a fer possible la internacionalització de la Universitat, i s’han potenciat els apartats dedicats a posar de relleu l’actualitat de l’UdA i els esdeveniments que organitza.

El nou disseny del portal s’ha fet responent als suggeriments fets per la comunitat universitària després d’un procés de consulta, i el resultat permet millorar l’experiència de l’usuari, la navegació des de dispositius mòbils i la seva integració en l’ecosistema de xarxes socials.

A banda d’oferir tota la informació que genera la institució, el web de l’UdA és la porta d’entrada al Campus virtual de la Universitat, així com al catàleg en línia de la Biblioteca Comunal Universitària i al Butlletí UdA.