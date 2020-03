A partir d’ara, tots els dissabtes, l’estació de la Massana ampliarà el seu horari d’obertura amb l’objectiu que els esquiadors i clients puguin aprofitar una hora més de les pistes, instal·lacions i serveis de Vallnord – Pal Arinsal. El nou horari d’obertura s’aplica aquest dissabte dia 7 de març i serà vigent fins al dia de tancament de temporada (13 d’abril). L’horari serà de les 9 h fins a les 18 h, de manera que els esquiadors podran gaudir una hora més de l’estació sense variar el preu del forfet. Totes les instal·lacions, pistes, remuntadors mecànics així com les terrasses i els locals estaran oberts per poder gaudir del temps i d’aquesta ampliació.

Un cap de setmana en perfectes condicions

Les precipitacions caigudes a inicis de setmana han deixat unes condicions de neu fantàstiques. En total, al sector Pal han caigut 30 cm de neu nova i al sector d’Arinsal 50 cm. La previsió és mantenir aquest cap de setmana amb l’obertura al 100% de les pistes, on els gruixos de neu van dels 100 cm a cota baixa i 150 cm a cota alta amb una qualitat de neu pols, però també podran gaudir de totes les instal·lacions obertes, totes les activitats alternatives disponibles i com sempre, les diferents ofertes gastronòmiques. L’Snowpark estarà obert amb els tres nivells i La Capa, la pista amb més desnivell de l’estació, també obrirà per a tots els esquiadors.

4a edició de la skimo femení

En honor al Dia Internacional de la Dona, Vallnord – Pal Arinsal acull i organitza un any més conjuntament amb Gala Perfumeries i PIDASA, la Pal Skimo Femení, la cursa solidària d’esquí de muntanya i de raquetes de neu. La cursa tindrà lloc aquest diumenge 8 de març i les inscripcions online, que es poden realitzar fins avui a través de l’enllaç http://bit.ly/skimofemeni20. Fins al diumenge 8 de març, els participants podran inscriure’s presencialment a Gala Perfumeries a la botiga de l’Avinguda Carlemany 109. Els participants podran escollir entre dues modalitats: el recorregut de Skimo amb 4 km i sortida al Pla de la Caubella de Pal i arribada al Pic del Cubil o el recorregut per realitzar amb raquetes de 3,4 km, amb sortida a la Caubella, mitja volta al Pla de la Cot i tornada a la Caubella. Aquesta cursa té l’objectiu comú de contribuir amb l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (AUTEA) i celebrar el dia de la dona entre amics i família.