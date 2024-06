Les escoles agràries catalanes amplien l’oferta per a millorar la qualificació i ocupabilitat al sector primari

Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar (Foto: DACC)

L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha autoritzat 5 centres de formació professional integrada de les Escoles Agràries del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquest fet suposa un gran pas i millora per les Escoles Agràries, que a partir d’ara, podran ampliar els seus serveis, més enllà de la docència que continuarà sent el seu eix central de treball, i ampliaran la formació per a poder cobrir llocs de treball més específics i així, suplir la demanda professional del sector.

La missió és poder donar resposta a les necessitats de qualificació de qualsevol persona (de 16 a 67 anys) i oferir formació al llarg de tota la vida laboral, adaptant-se a diferents situacions i expectatives professionals; especialitzar els centres en àmbits concrets per a convertir-los en centres de referència; i, afavorir el relleu, manteniment i professionalització del sector.

Així doncs, els 5 centres de formació professional integrada que s’han atorgat responen a diferents sectors i famílies professionals: el ramader, conformat per l’Escola Agrària (EA) de Vallfogona de Balaguer, centre coordinador, que fa xarxa amb l’EA Solsonès i l’EA Pirineu (Alt Urgell); el vitivinícola, liderat per l’EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, que fa tàndem amb l’EA Gandesa; l’agrícola, encapçalat per l’EA Borges Blanques, en suport amb l’EA Tàrrega, EA Alfarràs, EA Solsonès, EA Amposta, EA Manresa i EAF Sta. Coloma de Farners; el forestal, coordinat per l’EA Solsonès, amb la col·laboració de l’EA Pirineu de Bellestar i l’EAF Sta. Coloma de Farners; i, el d’indústria alimentària, gestionat per l’EA i Alimentària de l’Empordà, de bracet amb l’EA Pallars i l’EA Pirineu.





Nous serveis i formació, per a contribuir al relleu i manteniment del sector primari

Fins ara, aquests centres oferien formació professional (FP) inicial -mitjançant els cicles formatius de grau mitjà i superior-, FP contínua -amb una àmplia oferta de cursos i jornades de transferència tecnològica– i, acreditacions de competències i cursos de qualificació professional.

Gràcies a l’adjudicació de centres integrats, a partir d’ara, podran oferir més serveis en concepte de formació professional, ja que concentren especialitats d’una mateixa branca. Per tant, aquesta formació inclourà l’oferta d’FP inicial, que cursen les persones que segueixen un itinerari formatiu, i també, l’FP Ocupacional, és a dir, formació acreditada –certificats professionals- per a persones treballadores que tenen experiència o interès a treballar en el sector i volen adquirir o millorar els coneixements, les habilitats i les aptituds per a desenvolupar l’activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Aquesta formació està pensada per a requalificar (reskilling) o professionalitzar a les persones treballadores (upskilling), i es posarà en marxa el curs 2024 – 2025. Alguns dels cursos que s’impartiran a partir del mes d’octubre, i que estaran 100% subvencionats, seran els de producció porcina de recria i engreix, carnisseria i elaboració de productes carnis, enotècnia, aprofitaments forestals i maneig i manteniment de maquinària agrícola. Tot els interessats ja es poden preinscriure en aquests certificats professionals a través del portal RuralCat.

D’aquesta manera, l’adjudicació dels centres integrats dona a les Escoles Agràries la potestat d’avaluar i acreditar competències professionals, impartir certificats professionals, així com oferir orientació professional a les persones interessades a treballar als sectors agroalimentari, ramader, vitivinícola i forestal.

Aquests nous serveis permetran millorar la qualificació professional de les persones que formen part del sector al llarg de la seva vida activa i impulsar la participació i implicació de les empreses per a potenciar la sostenibilitat, la productivitat, la competitivitat i la prospecció de necessitats formatives en els diferents sectors.