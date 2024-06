L’Aldi de la Seu obrirà el 10 de juliol

Obres d’urbanització a l’entorn del nou supermercat Aldi de la Seu (RàdioSeu)

El nou supermercat de la cadena Aldi a la Seu d’Urgell s’inaugurarà el 10 de juliol vinent. Des de l’empresa han comunicat que aquesta serà la data definitiva d’obertura del que és el primer establiment que obren a la regió de l’Alt Pirineu i Aran. Inicialment s’havia anunciat aquest dimarts, dia 18, com a dia d’estrena, però finalment s’ha ajornat uns dies per tal de completar les obres d’urbanització tant de l’edifici com del seu entorn.

En aquest sentit, la setmana passada l’Ajuntament de la Seu ja va comunicar que autoritzarà la posada en marxa tan bon punt es faci el tràmit de recepció de les obres, tal com se sol fer en aquests casos. Així ho ha confirmat novament aquest dilluns l’alcalde urgellenc, Joan Barrera.

De la seva part, des d’Aldi han explicat en un comunicat que el canvi de data “respon a una sèrie de millores que facilitaran el millor servei als futurs clients de l’establiment”. Alhora, han agraït “als veïns i veïnes la seva comprensió i la il·lusió de rebre’ls des del 10 de juliol, amb una oferta de productes de qualitat i a molt bon preu”.

Per part d’Aldi han avançat que el nou local, situat al peu de la carretera N-260 -a l’entrada est de la Seu- tindrà una superfície de més de 1.000 metres quadrats, pel que fa a la sala de vendes, i arrencarà amb una plantilla de 17 treballadors i treballadores. Bona part dels productes -el 86%- són de les marques pròpies de l’empresa i el 80% són d’origen estatal, tot treballant amb productors del país i amb l’objectiu, afirmen, “de permetre als clients beneficiar-se d’estalvis en les seves compres setmanals”. A nivell més general, el grup Aldi és una de les cadenes d’alimentació més grans del món i és present en vuit estats de la Unió Europea, amb una plantilla total de 91.000 empleats.