Les darreres actuacions de Gerard Piqué poden perjudicar al FC Andorra?

No fa massa dies que Gerard Piqué, jugador i capità del FC Barcelona anunciava el seu adeu dels terrenys de joc. Ho feia d’una forma poc convencional, a través d’un vídeo on expressava el seu amor pel club on ha estat 25 anys de la seva carrera esportiva. Piqué, a més venia de protagonitzar una mediàtica separació amb la seva exdona, la no menys popular Shakira. Tot això, amanit amb unes darreres actuacions damunt la gespa gens afortunades.

De fet, aquesta temporada, Piqué ha estat assidu a la banqueta blaugrana i, quan ha hagut de sortir, els desencerts, l’han sentenciat. Tot plegat, amb l’afegit de la polèmica rebaixa de salaris dels capitans, han precipitat que Gerard Piqué anunciï el seu comiat com a futbolista professional. Sigui dit de pas, amb una trajectòria extraordinària, guanyant tots els títols possibles i formant part del millor 11 de la història del Barça. Així, el darrer cop que se l’ha vist amb la roba esportiva del FC Barcelona ha estat aquest dimarts, a Pamplona, on els culers s’enfrontaven a l’Osasuna i on va ser expulsat pel col·legiat.

Piqué no va jugar, però era a la banqueta. Sense jugar, ell, també va ser protagonista. Ho va ser a la mitja part del partit. Un partit marcat per les polèmiques decisions arbitrals (i del VAR) contra el Barça. Això va fer que el central s’adrecés a l’àrbitre del partit, el discutit Gil Manzano, l’únic que ha estat capaç d’expulsar a Messi. I, sembla, que el que va dir, en calent, pot portar cua. Total, potser va pensar: què tinc a perdre si ja em retiro i no compliré la sanció.

Pot influir entre els àrbitres de LaLiga l’actitud del president del FC Andorra?

Està clar que, com a jugador, el càstig a Gerard Piqué, president del FC Andorra, quedarà en anècdota perquè no l’haurà de complir. Però, la pregunta és: li pot passar factura com a màxim mandatari del club tricolor? No tant a ell, sinó a l’entitat. Hi ha gent que pensa que sí. El col·lectiu arbitral és ben especial i, LaLiga, no menys amb un Tebas desbocat, creient-se amo i senyor del futbol espanyol.

I, és que no oblidem el que reflectia l’acta del partit Osasuna- Barça pel que fa a Piqué. Gil Manzano va dir que se li va adreçar dient: “Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia. Es una puta vergüenza, me cago en tu p… madre”. Amb les ganes que li tenen al Barça i, ara al president del FC Andorra, sembla difícil que aquest episodi passi per alt. En serà el club del Principat un perjudicat pels efectes colaterals?