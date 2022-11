Nova contribució del Govern per a col·laborar en diversos programes del Consell d’Europa

Es farà efectiva una nova contribució voluntària destinada al Fons i Programes del Consell d’Europa per un import total de 20.000 euros. Tant el Ministeri d’Afers Exteriors com el Consell d’Europa valoren positivament aquesta col·laboració que permet donar més visibilitat als diversos programes.

Entrant al detall dels programes subvencionats pel Govern andorrà, 15.000 euros es destinaran als programes en matèria d’educació, i més particularment l’ensenyament de la Història i la memòria de l’Holocaust, i els 5.000 euros restants per al Pla d’acció del Consell d’Europa per a la protecció dels infants refugiats i migrants menors no acompanyats d’Europa. Aquestes temàtiques s’emmarquen en les prioritats del Govern i, alhora, del Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible del Ministeri.

L’arribada a Europa de persones que fugen de la guerra i de les persecucions han creat uns fluxos migratoris sense precedents que afecten a tots els països europeus. El Consell d’Europa desenvolupa un rol clau per a ajudar als Estats membres a posar en marxa estratègies que responguin als nombrosos problemes que afecten els infants refugiats i migrants, i en particular als que no van acompanyats o estan separats de les seves famílies i que són particularment vulnerables i possibles víctimes de tràfic d’éssers humans.

Per aquest motiu, aquest organisme ha posat en marxa un Pla d’acció únic titulat “Protegir als infants refugiats i migrants a Europa”. Aquest pla té per objectiu: garantir l’accés als drets i a procediments adaptats als menors; assegurar una protecció efectiva de l’infant i afavorir la integració social dels infants.

En relació als programes en matèria d’educació, aquests s’enfoquen a explicar i acostar l’educació per a una ciutadania democràtica, ja que el coneixement dels esdeveniments històrics permet la comprensió i la integració dels valors abstractes en relació als drets humans.