Les 18 obres de l’edició d’enguany del Concurs d’Escultures de Neu del Pas de la Casa eleven el nivell artístic del certamen tal com ha destacat el jurat en el moment d’atorgar els guardons.

El jurat, format per Eudald Alabau, Jordi Vila i Vanda Drouin, professors de belles arts i escultors, ha decidit que el primer premi fos per a Aaron Pérez i Ondina Oliva per l’obra Fauna Salvatge; el segon, pels artistes Eulàlia Sellarès i Roger Frederiksen per l’obra Paó Blau; i el tercer premi per Danielle Cipolletti i Andreu Minoves per l’obra Foc de Gel.

La menció especial “d’excel·lència d’Andorra”, atorgada pel Comú d’Encamp, ha estat per l’obra Viatge Incert de Roger Vilanova i Roc Sulé.

Els visitants, a través de l’urna de votació, han fet que l’obra Foc de Gel, que fa referència als focs patits a Austràlia, acumulés també la menció del vot popular al ja 3r premi atorgat pel jurat, a través de 317 vots dels visitants.

Tal com ha explicat la cònsol major, Laura Mas, el concurs té com a objectiu aportar un element atractiu de dinamització a la vila. Mas s’ha mostrat molt satisfeta pel resultat creatiu i ha reconegut l’alt nivell dels artistes participants, als quals ha encoratjat a tornar l’any següent en un certamen que vol seguir millorant la qualitat i el nivell artístic i en el qual es treballa ja per presentar algunes novetats.

Enguany els artistes han realitzat un esforç extraordinari durant l’execució de les seves obres perquè les altes temperatures han marcat molt les condicions de treball, dificultant la possibilitat d’arribar a un nivell de detall de més precisió escultòric i arribant a col·lapsar un parell de les escultures.

La temàtica d’enguany, que girava entorn a la flora i la fauna, ha inspirat els artistes en la vessant més reivindicativa per incloure l’emergència climàtica del planeta com a element simbòlic de moltes escultures.

El concurs internacional, que ha comptat amb artistes provinents de llocs com Egipte, Turquia o Itàlia entre altres, es va iniciar el divendres al matí quan les 18 parelles de professionals van començar a donar forma als blocs de 8 m3 de neu, que seria l’equivalent a un camió i mig de 20 tones, situats a l’entorn de la plaça de l’Església i finalitzat aquest diumenge a les 12.00 h.