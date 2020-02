Irineu Esteve ha disputat aquest diumenge la segona cita de la Copa del Món d’Östersund (Suècia), on ha finalitzat en la 32a posició en la cursa dels 15km clàssics persecució. L’andorrà ha marcat un temps de 37.44,9, a 2.54,1 del vencedor, que ha estat el noruec Paal Golberg amb 34.50,8. Aquest temps l’ha situat en la 32a posició final. En la cursa d’avui, el seu temps ha estat el 38è.

Joan Erola, entrenador: “Una carrera correcta, no ha pogut escalar cap posició, i n’ha perdut quatre, però penso que tal i com ha anat la cursa, s’ha defensat bastant bé”.

Vila, 61ª als 10k persecució de la Copa del Món d’Östersund

Aquest diumenge ha estat la segona prova de la Copa del Món per a Carola Vila. L’andorrana ha finalitzat 61a als 10km clàssics en persecució d’Östersund.

Vila, amb el 59è temps de la cursa d’avui, ha finalitzat en la general la 61ª. El seu temps ha estat de 32.25,9, a 4.56,9 de la vencedora, la noruega Therese Johaug, que s’ha imposat amb 27.29,0.

Joan Erola, entrenador: “Està com ahir, en posicions similars, però penso que ha corregut bé, potser millor que ahir fins i tot… per a ella és una experiència que li ha anat molt bé. Ha fet la Copa del Món, estem darrere, però no ha desentonat dins del ‘club’ de Copa del Món, ha fet uns temps bastants raonables, i estem contents. Ara toca preparar els Mundials sub-23, que és l’objectiu més important”.