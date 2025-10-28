L’equip nacional masculí prepara a Levi les primeres curses de la temporada

L’equip nacional masculí, format per Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Xavier Cornella, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Marc Fernández i Maià Font, es troba en la recta final de la preparació abans de començar les primeres curses de la temporada. En aquest trajecte, l’equip ha estat entrenant a Wittenburg (Alemanya) en indoor, mentre que des de fa uns dies es troba a Levi (Finlàndia).
L’equip va estar primer a Wittenburg entrenant els dies 20, 21 i 22 d’octubre a l’indoor, i va estar amb Gabriel, Rius i Cornella. “Les condicions de la instal·lació han canviat molt, amb una alta qualitat d’entrenament i de neu que proposen, així que va ser una molt bona opció per nosaltres”, ha explicat Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional masculí. Bartumeu Gabriel, Àlex Rius i Xavier Cornella van poder fer dues sessions de dues hores cada dia, durant tres dies, “el que suposa com fer una setmana d’entrenament a qualsevol altre lloc, i amb condicions indoor, és a dir amb neu molt glaçada, treballant una forma d’esquí”, ha afegit Beauviel, que considera que va ser “una bona estada”.
Ara, a Levi fins la primera setmana de novembre
Després d’això, el grup format per Gabriel, Rius, Cornella i el tècnic Beauviel es va desplaçar a Levi, on també es va incorporar l’altra part de l’equip, amb els joves Pirmin Estruga, Marc Fernández, Àlvar Calvo i Maià Font, juntament amb el tècnic Nico Belcredi.
A Levi les condicions de neu estan sent complicades, perquè no fa massa fred i, a més, està plovent i hi ha molta humitat, però els entrenaments s’estan realitzant igualment. L’equip entrenarà fins el dijous, 6 de novembre, quan tornarà a Andorra.
Novament a Levi
El grup de Gabriel, Rius i Cornella tornarà a Levi el dia 12 de novembre, amb dues curses d’eslàlom FIS a Kaabdalis (Suècia) els dies 15 i 16 de novembre, amb Rius i Cornella, mentre que Gabriel continuarà a Levi per a preparar la Copa del Món que disputarà a Levi el 16 de novembre.
Després, els joves Pirmin Estruga, Marc Fernández, Àlvar Calvo i Maià Font tornaran a Levi el 19 de novembre per a preparar les curses FIS del 22, 23, 24 i 25 de novembre, quan correran dos eslàloms i dos gegants.