OMS: Helena Mas exposa les polítiques en matèria de prevenció de la fragilitat i per l’envelliment saludable

La ministra de Salut, Helena Mas, participa aquesta setmana en la 75a reunió del Comitè regional europeu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que se celebra a Copenhaguen (Dinamarca). La titular de Salut ha centrat la seva intervenció en l’exposició de les polítiques engegades pel Govern en matèria de prevenció de la fragilitat i per l’envelliment saludable i actiu de la gent gran.
En aquest sentit, Mas ha destacat els bons resultats de la prova pilot, engegada pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), a les set parròquies per a detectar i prevenir la fragilitat en aquesta franja de la població. Aquest estudi s’ha basat en el Manual de l’Atenció Integrada per a les Persones Grans (ICOPE) de l’OMS, tot i que ha estat adaptat al context del Principat. “Aquesta iniciativa és un exemple de com la recerca pot transformar-se en una acció concreta per a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans”, ha assegurat Mas.
També en matèria d’envelliment, la ministra ha recordat el compromís del Govern amb el desplegament del Pla nacional sociosanitari per a la gent gran, que té com a objectiu “garantir la dignitat, promoure l’autonomia personal i la capacitat de decisió entre la gent gran, mantenint-los connectats amb la seva comunitat i xarxa social”.
Durant la intervenció, la titular de Salut també ha anunciat l’adhesió d’Andorra al segon Programa europeu de treball de l’OMS 2026-2030. “Tot i ser un país petit, Andorra afronta els mateixos reptes que els països del nostre entorn. La salut mental, l’abordatge de les malalties no transmissibles (MNT), el canvi climàtic, el reforç de l’atenció primària o l’envelliment de la població també formen part de les nostres prioritats”, ha relatat.
El segon Programa europeu de treball, elaborat per l’OMS i els estats membres de la regió, té com a objectiu traçar les prioritats de salut i l’acció col·lectiva necessàries per a proporcionar, promoure i protegir la salut per a tothom durant els pròxims 5 anys i preparar els sistemes de salut per a les oportunitats i reptes a llarg termini que tenen per davant.