Pengen una pancarta a la Seu d’Urgell per a mostrar el rebuig al “bullying”

Aquest dimarts s’ha penjat una pancarta a la plaça dels Oms de la Seu d’Urgell, a la façana de l’Ajuntament, amb què els autors volien mostrar el seu rebuig al ‘bullying’. El missatge que s’hi pot llegir fa referència a Sandra Peña, una estudiant de Sevilla de 14 anys que ara fa dues setmanes es va suïcidar, presumiblement, a causa de l’assetjament escolar que patia per part dels seus companys de classe.
A la pancarta s’hi pot llegir, en castellà, el missatge ‘Justícia per a Sandra Peña. No a l’assetjament’, acompanyat del dibuix d’un colom. L’acció ha coincidint amb un conjunt de manifestacions que grups d’estudiants havien convocat en ciutats d’arreu de l’Estat espanyol, i especialment a Andalusia, per a expressar el rebuig al bullying i condemnar aquests fets. El col·lectiu vol cridar així l’atenció sobre la “xacra” que consideren que s’està patint des de fa anys en centres educatius, sobretot de secundària.
Paral·lelament, sindicats d’estudiants han convocat aturades al llarg d’aquest dimecres. En les protestes també s’ha exigit, entre d’altres mesures, la dimissió immediata de la junta directiva del col·legi Irlandesas de Loreto, el centre on estudiava Sandra Peña, i que a aquesta escola se li retiri el finançament públic de què disposa. En aquest sentit, l’associació Sindicato de Estudiantes ha assegurat que des de la direcció coneixien el cas, perquè la família havia fet dues queixes formals, però no van prendre mesures per a frenar l’assetjament.