L’equip nacional femení de tècnica torna d’Amèrica del Sud amb molta motivació per a iniciar la temporada

Alayrach, Mijares, Garcia, Medina i Jiménez (FAE)

L’equip nacional femení de tècnica ja és a Andorra després de mes i mig de treball a Amèrica del Sud. Les esquiadores Carla Mijares, Íria Medina, Clàudia Garcia i Jordina Caminal de l’equip de velocitat, han estat entrenant i també competint per a agafar el ritme de cara a l’inici de la temporada a Europa. L’equip ha estat dirigit per Josh Alayrach i Marta Jiménez.

L’equip ha estat a Xile i Argentina del 22 d’agost al 6 d’octubre, combinant unes primeres setmanes a Corralco (Xile), després cita a Ushuaia (Argentina) i després novament un final d’estada a Corralco. Ha estat una estada de mes i mig que ha deixat molt bon sabor de boca perquè s’ha pogut esquiar amb continuïtat i en escenaris molt adequats per a la preparació de l’equip.

Durant aquest mes i mig, a més de les sessions diàries d’entrenaments, també hi ha hagut competició. Carla Mijares va assolir 17 punts FIS en eslàlom, a la cursa de la Copa d’Amèrica del Sud (SAC) que va guanyar a La Parva (Xile). Íria Medina va assolir una quarta posició al gegant SAC d’El Colorado (Xile) i tot i no acabar la cursa de Cerro Castor (Argentina), també cursa SAC, va deixar un bon esquí, de la mateixa manera que ho va fer Clàudia Garcia. Per la seva part, Jordina Caminal va aconseguir la victòria al circuit SAC en supergegant.





Josh Alayrach, responsable equip nacional de tècnica: “Ha estat una estada molt bona. Hem tret resultats molt, molt bons, amb la general que ha guanyat la Jordina en supergegant que sortirà la 31 en Copa d’Europa, la qual cosa és excel·lent per a afrontar la temporada i poder ficar-se en posicions capdavanteres en el circuit EC, la Carla ha aconseguit un resultat de 17 punts FIS i l’Íria i la Clàudia estan esquiant a un nivell súper bo”.

“Estem, per tant, molt contens, perquè a més ha sigut una súper estada, ha funcionat tal i com volíem, de donar-li continuïtat amb una estada de llarga durada. Hem aconseguit repartir els dies de descans perquè les noies estiguessin a tope des del principi fins el final i per això fem un balanç molt positiu. Hem aconseguit poder esquiar amb constància, ja que l’estada era d’un mes i mig, a diferència de repartir-ho en tot l’estiu amb una setmana, un mes de descans, una setmana, un mes de descans… Crec que d’aquesta forma és molt més interessant i es dona molta més constància al treball de les corredores i crec que s’ha vist reflectit en els resultats. Estem molt contents i estem molt animats de començar la temporada amb l’equip perquè vindran molt bons resultats si continuem amb aquesta dinàmica de feina”.