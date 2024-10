Lliga de les Nacions: Moldàvia-Andorra, aquest dijous

Un entrenament de la selecció andorrana de futbol (AndorraDifusió / arxiu)

La selecció andorrana absoluta de futbol prepara el segon partit de la Lliga de les Nacions contra Moldàvia, que es disputarà aquest mateix dijous, a partir de les sis de la tarda. Les principals novetats de la convocatòria del combinat nacional per a aquest compromís són el retorn de Luis Blanco i Aaron Sánchez. Per tant, l’entrenador Koldo Álvarez en podrà disposar cas que ho consideri adient.

El repte per a la selecció andorrana serà sumar els primers punts de la lligueta i donar continuïtat a la bona imatge deixada davant Malta. A més, els tricolors tindran un compromís amistós contra San Marino, el proper diumenge, a l’Estadi Nacional, a les sis de la tarda.





Compromisos de la sub-21

La selecció sub-21 de futbol es prepara per als darrers dos compromisos del Preeuropeu contra Croàcia i Portugal. El tècnic, Eloy Casals, ha tingut dificultats per a confeccionar la llista contra els croats. Els balcànics necessiten guanyar per a arribar amb opcions de classificar-se a l’última jornada. Destaquen per combinar el joc directe i l’associatiu, per això els tricolors hauran de mostrar-se molt sòlids al darrere.

La selecció ha posat rumb aquest matí de dimecres cap a Croàcia, on divendres s’enfrontaran a les sis de la tarda als croats, a Koprivnica. La cirereta del pastís arribarà dimarts vinent quan tanquin la fase davant Portugal, a casa.