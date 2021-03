L’equip Esquí Estudi Batxillerat Espotiu masculí tanca l’estada de competició a Pila sumant experiència

L’equip EEBE (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu) masculí ha estat els últims dies a Pila, Itàlia, en la lluita pels Nacionals Júniors en diferents disciplines.

Primer es va disputar un descens, després un gegant i el cap de setmana s’ha completat amb un supergegant i la combinada d’ahir dissabte, i un eslàlom avui diumenge.

Avui, a l’eslàlom, han corregut Jaume Núñez, Pere Cornella i Lluís Torres. A la primera mànega Torres ha quedat fora, i Núñez i Cornella han finalitzat amb +6.48 i +6.49. A la segona mànega, com que tots dos arrossegaven distintes molèsties, per precaució no han pres la sortida.

Ahir dissabte van competir al supergegant i la combinada. Al supergegant, Núñez va ser 79è amb +3.36 i millorant punts, ja que va fer 126.67, quan tenia 134.59. Així mateix, Cornella va ser 94è amb +3.84, mentre que Torres va ser 103è amb +4.03.

A la combinada, Torres va ser 58è amb +5.43, Cornella 66è a 5.78 i Núñez 76è a 6.66.