Noruega es corona com a campiona del món de triatló d’hivern per relleus

Tanca les portes el World Triathlon Winter Championships a Naturlandia. La segona jornada del Campionat del Món ha començat amb una mica de retard degut al fred, el vent i les zones de gel en el circuit. Una vegada més, l’equip noruec ha demostrat ser el gran dominador de l’esport guanyant les medalles d’or tant en categoria de relleus Elit i Junior.

La vigent Campiona del Món, Sandra Mairhofer, s’ha encarregat de portar a Itàlia al liderat en el primer segment del la cursa de relleus mixte. Una posició que no ha deixat fins a l’últim quilòmetre de la cursa, deixant enrere a dos equips de la federació de triatló russa i noruega.

Quan Giuseppe Lamastra (ITA) ha començat el primer segment – 1,5km de cursa a peu, 3,2km de BTT i 2,25km d’esquí de fons – tenia a Pavel Andreev a pocs segons. Els suficients perquè el vuit vegades campió del món l’atrapés. Finalment, la batalla sobre la neu ha estat entre Hans Christian Tungensvik (NOR), Evguenii Uliashev (RTF), Robert Gehbauer (AUT) i Viorel Palici (ROU).

Ha estat el torn altra vegada de les noies, on Mairhofer ha liderat tota la segona volta. Mentre que l’Elizabeth Sveum (NOR) la seguia sense descans per aconseguir un lloc al podi, sabent que el segon equip de la federació russa no podria estar a la classificació final, d’acord amb la normativa de la Federació Internacional de Triatló – només un equip per país pot estar a la final del Campionat del Món de triatló d’hivern per relleus. Ha arribat, doncs, al canvi amb el seu company en quarta posició, però l’equip noruec no s’ha rendit i Tungensvik ho ha donat tot en el seu últim segment.

El noruec, malgrat anar quart durant el sectors de cursa a peu i bicicleta, ha remuntat fins arribar a la primera posició gràcies al seu indubtable domini de l’esquí de fons i ha travessat la meta on l’esperava la seva companya d’equip. L’equip italià s’ha assegurat la plata i l’equip de la federació de triatló russa ha completat el podi. L’equip austríac ha acabat quart i Romania ha estat cinquena.

En la categoria junior, l’equip noruec ha tornat a imposar-se. Dos equips competirien per l’or en aquesta categoria, entre els seus representants estaven els campions del món junior Sivert Ekroll i Julie Meinicke i els subcampions del món Casper Ronning i Theresa Furstenberg. Han treballat conjuntament durant tota la cursa i han tornat a emportar-se l’or.

No ha estat fins a l’última volta de l’esquí quan Ekroll, de 16 anys i dues vegades campió del món de triatló d’hivern, ha aconseguit avançar al seu company i reclamar la corona de campió. L’entrenador noruec al final de la cursa assegurava que “per tots dos equips, guanyar era l’única opció”. “Sabien que el primer que acabés la cursa estaria al podi, i el segon equip no estaria contemplat en els resultats finals. Han lluitat fins al final, però estic orgullós de veure com han treballat junts. Són tots grans esquiadors, a més Sivert també competeix en BTT. Estem formant una forta pedrera i apostem pel futur en els triatlons d’hivern” afegia. L’altre equip noruec ha acabat segon.

Tercer en meta, però segon sobre el paper, ha estat l’equip rus amb l’Anastasiia Nepomilueva i en Yoraslav Kurilenok. L’equip espanyol amb la Irene Moro i l’Álvaro López han quedat tercers del món junior de triatló d’hivern.