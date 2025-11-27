L’equip de fons arriba a Ruka preparat per al debut a la Copa del Món

Els esquiadors de fons, Irineu Esteve i Gina del Rio, juntament amb tot l’equip tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) –Xabier del Val, com director; Marc Puigsubirà, com entrenador; i Cristian Zorzi, com skiman-, es troben ja a Ruka (Finlàndia), on de divendres a diumenge es disputa la primera cita de la Copa del Món d’esquí de fons.
Sessions a Ruka
L’equip va arribar dimarts a Ruka amb totes les ganes del món perquè comenci la temporada World Cup. Els dos esquiadors tenien previstes, aquest dimecres, unes sessions de sèries per a agafar el punt a la neu, als esquís i també per a polir l’estat físic abans de la primera gran cita de l’any. L’equip entrenarà també aquest dijous amb Irineu Esteve per als 10km que farà divendres i, abans, Gina del Rio ho farà per a l’sprint que correrà dissabte.
Han estat mesos de preparació intensa que, com va explicar l’entrenador Marc Puigsubirà, han transcorregut amb total normalitat i amb tot el treball previst fet i ben fet. Ara toca esperar que comenci la competició.
Divendres, Esteve en cursa
A Ruka es disputaran tres curses. Esteve obrirà foc als 10km en clàssic del divendres, 28 de novembre, a les 13:15h -hora andorrana-, el dissabte correrà Del Rio l’sprint en clàssic amb les qualificacions a partir de les 8:55h -les finals estan previstes per a les 11:25h-, i diumenge els dos fondistes de la FAE seran als 20km en skating, a les 10:00h la cursa masculina i a les 11:45h la femenina.