La Creu Roja Andorrana inaugura divendres l’ARCA d’Aixovall

La Creu Roja Andorrana celebrarà aquest divendres, 28 de novembre, l’acte d’inauguració de l’ARCA d’Aixovall, el primer servei d’habitatges temporals amb suport del país, creat amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les persones que es troben en situació d’exclusió social. L’acte comptarà amb la presència d’autoritats i col·laboradors que han fet possible el projecte. Durant l’acte, es donaran a conèixer les instal·lacions i el model d’intervenció que promou l’autonomia i la inclusió social de les persones allotjades. A les 10:45 hores es procedirà a la rebuda de les autoritats, per a donar pas als parlaments institucionals i a la descoberta d’una placa commemorativa.
El projecte
La Creu Roja Andorrana posa en marxa per primera vegada un servei d’habitatges temporals amb suport al país: l’ARCA d’Aixovall, un projecte social pioner destinat a oferir allotjament, estabilitat i acompanyament a persones i famílies en risc d’exclusió social. Aquest recurs sorgeix amb el suport del Govern d’Andorra, com a resposta als reptes actuals en matèria d’habitatge i exclusió social. L’ARCA d’Aixovall representa un model innovador d’inclusió i autonomia, basat en l’acompanyament personalitzat i la integració comunitària. El nou centre disposa de 36 habitacions amb una capacitat màxima de 68 places.
Principals serveis
- Suport socioeducatiu i sociocomunitari
- Servei d’àpats
- Servei de nit
- Control d’accés i de seguretat
- Cafeteria/restaurant oberta al públic
- Bugaderia i zones de lleure
Objectius del projecte
El model d’intervenció de l’ARCA d’Aixovall se centra en tres eixos fonamentals:
- Promoure l’autonomia i la inclusió social de les persones.
- Proporcionar eines per a desenvolupar habilitats personals, socials i laborals.
- Garantir un entorn segur i estable com a punt de partida per a la recuperació.
Aquest enfocament combina allotjament digne + suport socioeducatiu + inclusió comunitària.
Persones beneficiàries
Poden accedir a aquest servei persones i famílies en risc d’exclusió residencial o amb problemàtiques personals, familiars o socials, sempre que compleixin els criteris establerts pel Ministeri d’Afers Socials.
Metodologia d’intervenció
Un equip multidisciplinari acompanya cada persona de manera personalitzada.
El procés s’estructura en tres fases:
- Acollida : Entrevista inicial i pla individual.
- Intervenció: Foment de l’autonomia i de les habilitats socials.
- Sortida: Inserció laboral, allotjament i estabilitat personal.
Cada pla de treball s’adapta als ritmes i necessitats individuals, seguint els principis de:
- Respecte i participació activa.
- Orientació a la recuperació.
- Planificació centrada en la persona.
- Suport flexible i de durada adaptada.
Un programa pilot a Andorra
L’ARCA d’Aixovall és un programa pilot al país, destinat a consolidar-se com un servei estable dins del sistema social andorrà. Aquest servei reforça el compromís de la Creu Roja Andorrana per a garantir la dignitat, la inclusió i l’autonomia de les persones més vulnerables.