L’entrada als museus gestionats pel Govern serà gratuïta tots els dimecres per als residents

Casa museu d’Areny-Plandolit (SFGA)

Amb la voluntat d’acostar la cultura i el patrimoni cultural del país, l’entrada als museus i monuments gestionats pel Govern serà gratuïta tots els dimecres per als residents al Principat, a partir d’ara. D’aquesta manera, l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports té la voluntat de garantir l’accessibilitat de la ciutadania als museus públics que gestiona. Així, els residents tindran entrada gratuïta a aquests cada dimecres i, també, com estava establert fins ara, el primer i tercer dissabte de mes. Aquesta tarifa no inclou el suplement per visita guiada d’1,50 euros.

Els museus i monuments que tindran entrada gratuïta per a residents aquests dies són: l’Espai Columba, la Casa Areny-Plandolit, la Casa Rull, el Museu Nacional de l’Automòbil, la Casa de la Vall (que ja va iniciar els dimecres gratuïts aquesta setmana) i la Farga Rossell (temporalment tancada per motius tècnics). Per tal de gestionar les visites guiades, cal contactar amb la Central de reserves a través del correu reservesmuseus@govern.ad o el telèfon +376 839 760.

Finalment, cal recordar que fins a finals del mes d’octubre l’Espai Columba té l’entrada gratuïta per tal d’acostar les pintures murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella – adquirides pel Govern, recentment – als ciutadans del país, però també per als turistes.