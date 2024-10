Irregularitats en el dipòsit de gasoil que va provocar el vessament al riu Madriu

El ministre de medi ambient i portaveu del Govern, Guillem Casal, en una imatge d’arxiu (SFGA)

Segons publica AndorraDifusió, el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha assegurat que el dipòsit que va provocar el vessament de gasoil al riu Madriu, a Escaldes-Engordany, no tenia la placa identificativa al dia. Amb tot, ha matisat que segons el reglament d’Indústria es podia fer l’operació com a càrrega especial, sent responsabilitat de l’operari.

En declaracions de Guillem Casal, “es una càrrega especial i s’ha de fer sota unes condicions de control i ben determinades, així com sota responsabilitat de l’operari de l’empresa que va a carregar. Ara, Indústria i el Departament de Medi Ambient estem recuperant tota la informació per a acabar d’analitzar-ho i determinar si es va fer complint el reglament o no i, per tant, aquí depurar les responsabilitats que siguin necessàries”.