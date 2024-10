Ordino: Una subhasta recull 2.395 euros per a finançar l’obra “Divinitat, mare i fill”, de Claudio Ramires

Mossèn Joan Fenosa al costat de l’obra protagonista (Comú d’Ordino)

Una seixantena de persones van assistir aquest dijous al vespre, a Ordino, a la subhasta d’art benèfica per a contribuir a finançar l’obra “Divinitat, mare i fill”, de l’autor brasiler Claudio Ramires i que reinterpreta la imatge de la verge d’Ordino. Hi havia unes quaranta obres per a licitar i se’n van adjudicar 9 per un valor total de 2.395 euros. D’aquest import, cada artista es compromet a donar la meitat, però pot ser que en algun cas s’acabi donant la totalitat.

Les obres estaran exposades a l’edifici sociocultural L’Estudi fins al 5 de novembre i durant aquest temps es pot continuar presentant ofertes per a aquelles que no van tenir sortida durant la subhasta. Quan hagi acabat tot aquest procés es farà el recompte total de diners recollits.

L’obra de Claudio Ramires va ser un encàrrec del mossèn de la parròquia, Joan Fenosa, hi ha tingut un cost de 12.000 euros. El quadre, que es va poder veure ahir per primera vegada, passarà a formar part del patrimoni de la parròquia i restarà exposat a l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià. Més endavant des de l’església parroquial es farà una presentació oficial de l’adquisició. Cal recordar que Ordino és un dels únics pobles que té una imatge de la verge pròpia i aquest fet cal posar-lo també en valor.